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Aracıların karını azaltan sistem kurmalıyız

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Üreticiden markete fiyat makasını muhakkak suretle kapatmamız gerekiyor. Aracıları aradan çıkaran, aracıların karını azaltan bir sistem kurmak zorundayız" dedi.

Aracıların karını azaltan sistem kurmalıyız

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Üreticiden markete fiyat makasını muhakkak suretle kapatmamız gerekiyor. Aracıları aradan çıkaran, aracıların karını azaltan bir sistem kurmak zorundayız" dedi.

01 Şubat 2019 Cuma 17:24
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Aracıların karını azaltan sistem kurmalıyız

ANKARA - TZOB Genel Başkanı Bayraktar, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı itibarıyla aylık ve yıllık üretici, hal, pazar ve market fiyatlarını, üretici- market fiyat farklarını, yaşanan doğal afetlerin ürün fiyatlarına etkisini ve fiyatlardaki değişimleri değerlendirdi.

Şemsi Bayraktar, kış koşulları ile mücadele etmek zorunda kalan üreticilerin, bu ay içinde yaşanan afetlerden büyük oranda etkilendiğini söyledi. Afetler nedeniyle ürün kayıplarının yaşanması sonucu arzda meydana gelen daralma halinin ürün fiyatlarına yansıdığını belirten Bayraktar, "Ocak ayında, markette 42 ürünün 31'inde fiyat artışı, 7'sinde fiyat azalışı, üreticilerde ise 34 ürünün 23'ünde fiyat artışı meydana geldi. Markette 4 üründe, üreticide 11 üründe fiyatlar değişmedi. Yaşanan afetler nedeniyle ürününü kaybeden, serası yıkılan, tarlası sular altında kalan üretici borcunu nasıl ödeyeceğini, yaralarını nasıl saracağını kara kara düşünmektedir. Bu süreçte tüketicilerimiz de makul fiyatla ürün tüketme konusunda sıkıntı yaşamaktadır" diye konuştu. 

'ÜRETİCİDEN MARKETE FİYAT MAKASI BİR TÜRLÜ DARALTILAMAMAKTA'

Doğal afetler yaşandığında spekülatif hareketlerin de her zaman görüldüğünü kaydeden Bayraktar, "Bizim tarladan markete fiyatları takip etmemizin amacı da hem artış gerekçelerini ortaya koymak hem de spekülatif hareketlerin önlenmesi için gerekli uyarıları yapmaktadır. Spekülatif faaliyetler de var ama tabii afet yaşanan bölgeler başta olmak üzere üreticilerimizin maliyetlerinde de yükselme olduğunu gözden kaçırmamamız gerekmektedir. Üreticiden markete fiyat makası bir türlü daraltılamamaktadır. Tam mevsimi olmasına rağmen ocak ayında, mandalina, portakal gibi kimi ürünlerde üreticiden markete fiyat farkı 5- 6 kata ulaşmıştır. Her ay düzenli olarak aldığımız fiyatlara baktığımızda yaz- kış değişmeden, her ay değişik ürünlerde üretici- tüketici fiyat makasının çok açık olduğunu tespit ediyoruz" dedi. 

'MEVCUT DURUM ÜRETİCİYE DE TÜKETİCİYE ZARAR VERMEKTE'

Şemsi Bayraktar, ocak ayında mandalina, portakal gibi ürünlerde üreticiden markete fiyat farkının 5- 6 kata ulaştığını kaydetti. Bayraktar, "Nitekim ocak ayında da üreticiden markete fiyat farkı; mandalinada 5,8, portakalda 5,1, yeşil mercimek ve sütte 3,8, kuru kayısı ve kırmızı mercimekte 3,6 kata yükselmiştir. Ocak ayı sonunda üreticide, 80 kuruş olan mandalina 4 lira 61 kuruşa, 75 kuruş olan portakal markette 3 lira 81 kuruşa, 2 lira 40 kuruş olan yeşil mercimek 9 lira 8 kuruşa, 1 lira 52 kuruş olan süt 5 lira 70 kuruşa, 10 lira olan kuru kayısı 36 lira 48 kuruşa, 2 lira 11 kuruş olan kırmızı mercimek 7 lira 50 kuruşa satılmıştır. Bu durum sürdürülebilir değildir. Bu makas daraltılmalı, üretici istikrarlı bir gelir elde etmeli, tüketici de makul fiyatlarla tüketebilmelidir. Sürdürülebilir olmayan bu düzen değişmelidir. Mevcut durum üreticiye de tüketiciye zarar vermektedir. Üreticimizin maliyetlerini azaltamadığımız, üretici- market makasını daraltamadığımız takdirde gıda fiyatlarında ucuzluk hayaldir" diye konuştu. 

'BÖYLE BİR SİSTEME İHTİYACIMIZ VAR'

Üreticinin ekonomik örgütlenmede arzu edilen noktada olmadığını kaydeden TZOB Genel Başkanı Bayraktar, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yapı kurulması gerektiğini söyledi. Arzın yavaşlamasını fırsat bilerek, ürünü pahalı satanlar olduğunu belirten Bayraktar, "Arzı hızlandırmamız gerekiyor. Üreticiden markete fiyat makasını muhakkak suretle kapatmamız gerekiyor. Aracıları aradan çıkaran, aracıları karını azaltan bir sistem kurmak zorundayız. Bunun en önemli yolu, bunu yapan gelişmiş ülkeler de var. Bu ülkelerde üretici örgütleri; idari, mali yönden güçlü ve fonksiyonel şekilde üreticiden malı alıyor, ambalajlıyor ve piyasaya arz ediyor. Hatta alıcı ile üreticiyi buluşturabiliyor. Böyle bir sisteme ihtiyacımız var. Bu sistemi kuramadığımız takdirde hangi sistemi, hangi kanunu getirmeye çalışsak da sorunumuzu çözemeyiz. Sistemi değiştirmeden bu meseleyi çözmemiz mümkün değil" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ziraat Odaları BirliğiAracıKar
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