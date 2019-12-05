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'Ar-Ge ve Tasarım Merkezi' olarak tescilendiler

Erkek giyim sektöründe faaliyet gösteren Altınyıldız Classics, “Ar-Ge ve Tasarım Merkezi” olarak tescillendiğini duyurdu.

'Ar-Ge ve Tasarım Merkezi' olarak tescilendiler

Erkek giyim sektöründe faaliyet gösteren Altınyıldız Classics, “Ar-Ge ve Tasarım Merkezi” olarak tescillendiğini duyurdu.

05 Aralık 2019 Perşembe 12:34
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'Ar-Ge ve Tasarım Merkezi' olarak tescilendiler

İSTANBUL - Altınyıldız Classics’i bünyesinde barındıran BR Mağazacılık’a tescil belgesi 13 kategoride 39 ödülün dağıtıldığı 7’nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’nde verildi.  Belgeyi BR Mağazacılık adına moda tasarımcısı Ahmet Korkmaz teslim alırken şirketten yapılan açıklamada, “BR Mağazacılık olarak, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgemizi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz her geçen gün daha ileri taşıdığımız tasarım anlayışımızla çok daha büyük başarılara imza atmak” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ar-Ge Ve Tasarım MerkeziTescil
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