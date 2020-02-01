Anzer balının kilosu bin lira

RİZE (DHA) - İkizdere ilçesine bağlı Ballıköy'de deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Anzer Yaylası'nda, haziran ayında 200 üreticinin, 2 bin 500 kovanda üretime başladığı Anzer balının, ağustos ayı sonunda sağımı yapıldı. 1,5 ton rekolte elde edilen Anzer balı, eylül ayının sonlarına doğru da satışa sunuldu. Yüzde 80’i satılan Anzer balı için tüketiciler gelecek sezon balından da ön sipariş vermeye başladı. 'İmparator balı' olarak da bilinen Anzer balına, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan ve İsrail’den de sipariş geliyor. Türkiye'de en çok bal siparişi verenler arasında ünlü futbolcular da yer alırken, şu ana kadar yüzde 20'si ön siparişle satılan balın, sezon açılana kadar da yüzde 50'sine talep bekleniyor.

'ELİMİZDE AZ MİKTARDA BAL KALDI'

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, ellerinde az miktarda bal kaldığını belirterek, 2019 yılının üreticiler açısından verimli bir yıl olduğunu belirtti. Civelek “Elimize 2 ton civarında bir bal gelmişti. Bu balları Hacettepe Üniversitesi‘ne tahlile gönderdik, 1,5 ton balımız onaylanarak bize geri geldi. Tahlilden onayı almayan ballarda üreticilerimize geri iade edildi. Elimizdeki 1,5 ton Anzer Balı’nın yaklaşık yüzde seksenini satmış bulunmaktayız. Ekonomik şartlar gerekçesi ile bal satışlarımız da biraz düşüş var ama bizim daimi müşterilerimiz yine ballarını bizden temin ediyorlar. Yüzde seksenini sattık, elimizde az bir miktarda balımız kaldı. Bunu da yeni sezon başlayana kadar tüketiriz” dedi.

'YENİ ÜRÜNÜNÜN YÜZDE 50’Sİ ÖN SİPRAŞİLE SATILIR'

Ön siparişle bir sonraki yılın balından satış yaptıklarını da aktaran Civelek, "Satışlarımızı kooperatif üzerinden, internet sitemizden gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bizim bir de müşteri sipariş formumuz var. Bir sene önceden siparişlerini veren müşterilerimiz var. Önceden yeni sezon bal için yazılıyorlar, siparişlerini bize bildiriyorlar, sezon başlayınca onlara talep ettikleri ürünleri gönderiyoruz. Anzer Balı çok üretilmeyen bir bal olduğu için müşterilerimiz 1 yıl önceden bunun siparişini bize veriyorlar. Çünkü bu bal bulunamıyor. Elde edemeyecekleri içinde bir yıl önceden siparişte bulunuyorlar, biz bu siparişleri kayıt altına alıyoruz. Eylül'ün 20'sinden sonra Anzer Balları satışa sunulduğu zaman biz müşterilerimize dönüyoruz ve siparişlerini gönderiyoruz. 2020 ürünü bal siparişlerini de şimdiden almaya başladık. Müşterilerimizin çoğunluğu da yeni çıkacak üründen istiyorlar. Şu anda elimizde 2019 ürünü çok az balımız kaldı. Yeni ürün bal isteyenler de önümüzdeki sezonu beklemek zorundalar. Siparişleri şimdiden veriyorlar. Eylül ayında çıkacak ballardan onların siparişlerini tamamlayacağız. Bu yılki Anzer Balı kilogramı bin TL'den satışa sunuluyor. Gelecek sezon balın yüzde 20'sinide şu anda satmış bulunmaktayız. Sezon açılana kadar da yüzde 50'sini satmış oluruz” diye konuştu.

ANZER BALI

İkizdere’nin 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası’ndaki Ballıköy Köyü'nde yaklaşık 2 bin 500 kovanda arıcılık yapılıyor. Hava şartları ve çiçek flora nedeniyle yıllık bal üretimi değişkenlik gösteriyor. Anzer balının solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurtiçi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, önceden sipariş alınarak satılıyor.