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Antalya’da Buğday Satış İhalesi

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12 Haziran 2021 Cumartesi 11:02
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Antalya’da Buğday Satış İhalesi

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Buğday Satış İhalesi

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli Koç 2015 Ekmeklik Buğday çeşidinin Islahçı Hakkı Payı (Royality) ve Tohumluk Üretim Hakkı Satışı,  10  yıl süre ile 8213 Sayılı Döner Sermayeli İşletmeler İhale Yönetmeliğinin 2 ve 29/c maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale, 22 Haziran 2021 tarihinde saat 14:00'te Demircikara Mah. Paşakavakları Cad. No :11 Muratpaşa/Antalya adresinde gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenler, şartnameyi Müdürlüğün Ürün Değerlendirme ve Satış Biriminden temin edebilir.

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Buğday SatışAntalyaTarımsal Araştırma Enstitüsü
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