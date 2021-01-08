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Antalya'ya havayoluyla gelen- giden toplam yolcu sayısı 10 milyon

Antalya'da 2020 yılında Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı'nın iç ve dış hatlardan toplam gelen-giden yolcu sayısı, 9 milyon 987 bin 857 oldu. İki havalimanında, iç ve dış hatlar gelen-giden olmak üzere toplam 67 bin 507 uçuş gerçekleşti.

08 Ocak 2021 Cuma 14:13
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Antalya'ya havayoluyla gelen- giden toplam yolcu sayısı 10 milyon

ANTALYA - Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada havayolu trafiğinin durduğu 2020 yılında, turizm ve iş seyahatleri de ciddi ölçüde azaldı. Türkiye'de mart-haziran ayları arasında hem iç hem de yurtdışı uçuşlar büyük ölçüde durdurulurken, haziran ayında iç hat uçuşlar, temmuz ayından itibaren dış hat uçuşlar yeniden açıldı. Ancak salgın nedeniyle alınan birçok önlem ve kısıtlama kararları nedeniyle havayolu trafiği büyük kayıp yaşadı.

9.9 MİLYON KİŞİ

2019 yılında Fraport TAV Antalya Havalimanı 35 milyon, TAV Gazipaşa Havalimanı ise 1 milyonu aşkın yolcu trafiği yaşanmıştı. 2020 yılı verilerine göre ise Fraport TAV Antalya Havalimanı iç ve dış hatlar gelen-giden hava trafiğindeki toplam yolcu sayısı 9 milyon 713 bin 650 oldu. Gazipaşa Havalimanı'ndaki iç ve dış hat toplam yolcu trafiği ise 274 bin 207 kişi olarak gerçekleşti. Antalya'nın iki havalimanındaki toplam yolcu trafiği ise 9 milyon 987 bin 857 oldu.

ANTALYA HAVALİMANI

2020'de toplam 9 milyon 713 bin 650 yolcuya hizmet verilen Fraport TAV Antalya Havalimanı'na, dış hat uçuşlarla 3 milyon 282 bin 144 kişi gelirken, 3 milyon 312 bin 349 kişi de yolcu edildi. Dış hat yolcu trafiği toplamı 6 milyon 594 bin 493 oldu. İç hatlarda ise 1 milyon 559 bin 432 kişi gelirken, 1 milyon 559 bin 725 kişi gitti. İç hat yolcu trafiği toplamı 3 milyon 119 bin 157 oldu. İç ve dış hatlarda gelen yolcu sayısı toplamı 4 milyon 841 bin 576, 4 milyon 872 bin 74 kişi ise giden yolcu olarak kaydedildi.

65 BİN 223 UÇUŞ

2020 yılında dış hat uçuşlarında Antalya Havalimanı'na iniş yapan uçak sayısı 20 bin 873, giden uçak sayısı ise 20 bin 910 olmak üzere toplam 41 bin 783 uçuş gerçekleşti. İç hatlarda ise 11 bin 758 uçak iniş yaparken, giden uçak sayısı 11 bin 682 olmak üzere toplam 23 bin 440 uçuş yaşandı. İç ve dış hat uçuşlarda gelen uçak sayısı 32 bin 631, giden uçak sayısı 32 bin 592 olmak üzere toplamda 2020 yılı uçuş sayısı 65 bin 223 oldu.

GAZİPAŞA'DA 2 BİN 284 UÇUŞ

Gazipaşa Havalimanı'nda ise 2020 yılı gelen-giden yolcu sayısı trafiği iç hatlarda 214 bin 752, dış hatlarda 59 bin 455 olmak üzere toplam 274 bin 207 kişi oldu. Uçak sayıları ise 481 dış hatlar, 1803 iç hatlar olmak üzere toplam 2 bin 284 uçuş gerçekleşti. Antalya'nın 2020 yılı hava trafiği toplamında ise 67 bin 507 uçuş yaşandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yolcu Sayısı 10 MilyonAntalyaHavayolu
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