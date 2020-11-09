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Antalya Serbest Bölge, pandemide yüzde 6 büyüdü

ANTALYA Serbest Bölge, pandemiye rağmen bu yıl hem üretim hem ticaret hacmini artırdı. Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, ekim sonu itibarıyla toplam ticaret hacminin 677 milyon 400 bin dolarla, geçen seneye göre yüzde 6 arttığını açıkladı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 09:19
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Antalya Serbest Bölge, pandemide yüzde 6 büyüdü

Antalya'nın en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden Antalya Serbest Bölge, koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonominin büyük zarar gördüğü süreçte, ticaret hacmini artırmayı başardı. ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasındaki 10 aylık süreçte Antalya Serbest Bölge toplam ticaret hacminin, geçen yılın aynı dönemine yüzde 6 artarak, 677 milyon 400 bin dolara ulaştığını açıkladı.

İSTİHDAM YÜZDE 4 YÜKSELDİ

Bu zor süreçte geçen yıl sonu itibarıyla 5 bin 91 olan istihdam sayısının da artış gösterdiğine işaret eden Gürses, istihdam edilen kişi sayısının yüzde 4 artışla 5 bin 299'a yükseldiğini söyledi. Serbest bölgedeki üç dinamik sektörün yat, medikal ve elektrik-elektronik olduğunu anlatan Gürses, bu üç sektördeki durumu değerlendirdi.

AVRUPA'DA ÜRETİM DÜŞTÜ

Medikal sektörün çoğunlukla yabancı sermayeli olduğunu, yurtdışı satışların pandemi sürecinde arttığını belirten Gürses, “Çünkü Avrupa'daki tesislerin çoğunluğu pandemi döneminde üretim kapasitelerini düşürürken, biz de ise tam tersine artış oldu. Bölgede üretimi yapılan sağlık sektörüne yönelik ürünlerin tamamı Avrupa'ya satıldı" dedi.

30 YAT TAMAMLANDI

Yat sektöründe ekim sonu itibariyle toplam 30 yatın denize indirildiğini ve sahiplerine teslim edildiğini kaydeden Gürses, “Bu yatların tamamı yurtdışına satıldı. Toplamda 83 milyon dolar gelir sağlandı. Ülkeler arasındaki uçuş kısıtlamaları nedeniyle yeni resmi sözleşmeler imzalanamasa da ön protokoller ve taleplerde artış söz konusu. Özellikle aile tipi yatlar ilgi görmeye başladı" diye konuştu.

OTOMOTİVE BAĞLI ARTIŞ

Elektrik- elektronik sektöründe ise pandeminin ortaya çıktığı ilk 2 aylık süreçte biraz talep olduğuna değinen Gürses, “Burada otomotiv sektörüne yönelik üretim yapan firmalarımız var. Otomotiv sektöründeki daralmaya bağlı kısa bir süre düşüş oldu ancak sonrasında otomotiv sektöründeki talep patlamasıyla birlikte firmalarımızın yedek parça üretiminde çok hızlı bir artış gözlendi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalya Serbest BölgeIstihdamüretimTurizm
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