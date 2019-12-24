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Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımının Antalya'ya geleceğini belirterek, "Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz" dedi.

Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımının Antalya'ya geleceğini belirterek, "Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz" dedi.

24 Aralık 2019 Salı 11:45
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Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor

ANTALYA - Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya, spor turizminde de dünyanın önemli destinasyonları arasında yerini aldı. Aralık- mart döneminde futbol takımlarının hazırlık kampı çalışmalarına ev sahipliği yapacak Antalya, Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek futbol takımlarını ağırlayacak. İklimi, FIFA kriterlerine sahip sahaları, teknik imkanları ve otellerde sunulan yüksek kalite hizmetle spor turizminin gözdesi haline gelen Antalya'da, bu sezon futbol takımlarının 3 bin civarında kamp faaliyeti gerçekleştirmesi hedefleniyor.

KUZEY KORE, ÇİN, JAPONYA

Kentteki 200 civarında futbol sahasında hazırlıkların tamamlandığı Antalya'ya, 20 Aralık'tan itibaren futbol takımları kampa gelmeye başladı. Antalya'da, Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Çekya, Bulgaristan, Romanya, Rusya Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Çin, Kuzey Kore ve Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu'dan Kuzey Avrupa'ya çok sayıda takım kamp yapacak.

200 SAHADA HAZIRLIK TAMAMLANDI

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Antalya'da futbolun yanı sıra, golf, kano, bisiklet, rugby, tenis gibi değişik branşlarda kamp faaliyetleri gerçekleştirildiğini anlattı. Futbol takımlarının kamp dönemi öncesi 200 civarında sahada hazırlık çalışmalarının tamamlandığına değinen Yaşacan, Antalya'nın bu yıl 15 milyon turist sayısını aşarak rekor kırdığını hatırlattı.

Kamp turizminde tüm hazırlıkların tamamlandığını ve futbol takımlarının gelmesinin beklendiğine değinen Yaşacan, "Önce Türk takımları, sonra Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımı gelecek. Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz. Bu sene Antalya rekorlar yılı olacak. Kuzey Kore'den bile takım Antalya'ya kamp yapmaya gelecek. Tenis, golf, yüzme, bisiklet gibi farklı branşlarla da spor turizminde daha büyük rekorlar kırmayı istiyoruz. Bu sene Antalya rekorlar yılı olacak. Antalya'da 200 civarında futbol sahamız hazır ve takımlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Turizmi Birliği DerneğiFutbol KampıTurizmRekor
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