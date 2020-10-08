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Antalya'dan Rusya'ya 35 bin avokado

ANTALYA'da sebze ve meyve komisyoncusu Tahsin Yılmaz, 35 bin adet avokadoyu tanesi 7 TL'den Rusya'ya ihraç etti.

08 Ekim 2020 Perşembe 08:53
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Antalya'dan Rusya'ya 35 bin avokado

Tropikal meyvelerden avokadonun Türkiye'de üretimi son yıllarda artış göstermeye başladı. En fazla üretim de Akdeniz bölgesinde gerçekleşti. Son günlerde pazarda tanesi 10 TL'ye kadar yükselen avokado, Antalya'dan yurt dışına ihraç edilen önemli ürünler arasında yer alıyor. Sağlık açısından önemli bir yeri olan avokadoya, Rusya'dan çok sayıda talep gelmeye başladı.

Antalya'da sebze ve meyve komisyonculuğu yapan Tayfun Yılmaz, 35 bin adet avokadoyu Rusya'ya gönderdi. Tanesini 7 TL'den satan Yılmaz, 12 palet avokadodan 245 bin TL gelir elde etti. Uzun süredir ihracat yaptıklarını ifade eden Tahsin Yılmaz, “Bugün Rusya bölgesine 35 bin avokado gönderdik. Avokadomuzun adet fiyatı 7 TL. Memleketimize döviz getireceğiz ve bunun için de çok mutluyuz" dedi.

'3 MİLYON TL'LİK İHRACAT PLANLIYORUZ'

Sezon içerisinde yaklaşık 3 milyon TL'lik avokado ihracatı yapmayı planladıklarını ifade eden Yılmaz, “Toplam maliyeti 35 bin adet avokado, tanesi 7 TL'den 245 bin TL yapıyor. Bu da bu sene yapılacak avokado ihracatında en yüksek rakama denk geliyor. Daha önceleri 3-5 palet göndermiştik. Bugün ise 12 palet göndereceğiz. Önümüzdeki hafta ise bir TIR avokado göndermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAvakado
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