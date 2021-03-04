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Antalya'dan dünya kadınlarına 60 milyon dal çiçek gönderildi

Antalya'dan dünya kadınlarına, 8 milyon dolarlık 60 milyon dal çiçek ihraç edildi. Mezatlarda da hareketliliğin yaşandığı bu günlerde çiçeklerin fiyatları açık artırmayla belirleniyor.

04 Mart 2021 Perşembe 14:03
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Antalya'dan dünya kadınlarına 60 milyon dal çiçek gönderildi

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da örtü altı üretim yapılan kesme çiçekler, Avrupa, Balkan ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarına gönderiliyor. Özel günlerde sevkiyat artarken, pandemi döneminde de kesme çiçek sektörü olumlu ivmeyi yakalayarak diğer sektörlere göre rakamlarını iyileştirip, pandemiyi ve 2020 yılını olumlu kapattı.

Kesme çiçek sektörünün büyük kısmının bulunduğu Antalya'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 8 milyon dolarlık 60 milyon dal kesme çiçek gönderildi. Ağırlıklı olarak karanfilin gönderildiği kentte çiçek mezatı da büyük ilgi görüyor.

ÇİÇEKLERİN FİYATI AÇIK ARTIRMAYLA BELİRLENİYOR

Çiçek mezatı için Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 100'e yakın alıcı, hareketli bantta görücüye çıkan demet demet çiçeklere tek tek fiyat veriyor. Çiçekler açık artırma usulüyle fiyatlanırken, bazen 50 lira, bazen 200 lira, ilgi olmayınca ise 1 liraya bir demet çiçek, alıcı bulabiliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde mezatta iç pazar için hareketlilik yaşandığını kaydeden Süs Bitkileri, Mamülleri ve İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, kentte bu günlerde yoğunluk yaşandığını ve sevkiyatların hız kazandığını belirtti. Türkiye ekonomisine sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 8 milyon dolarlık döviz girdisi olduğunu belirten Yılmaz, "Bugünlerde çiçek mezatlarımız da hareketli. Kesme çiçeklerimiz farklı yollarla gönderildi. Kimi hava yoluyla kimi ise kara yoluyla sevkiyatlarımız tamamlandı. Antalya'dan dünya kadınlarına 8 milyon dolarlık 60 milyon dal çiçek gönderildi. Yine tabi ki ağırlıklı olarak kırmızı karanfil tercih edildi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaÇiçek8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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