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Antalya'da 1 milyon Japon balığı üretildi

Antalya'da üretilen 1 milyon Japon balığı iç piyasada ilgi gördü

26 Aralık 2021 Pazar 11:40
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Antalya'da 1 milyon Japon balığı üretildi

ANTALYA (DHA)

Antalya'da havuzlarda üretilen Japon balıkları, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü, bu yıl ürettiği 1 milyon Japon balığını iç piyasaya sunarak, Japon balığı ithalatını bir miktar önledi.

Türkiye'ye birçoğu ithal edilen akvaryum balıkları, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nce, Antalya'daki merkezde 2000'li yılların başından bu yana üretiliyor. 2020 yılı akvaryum balığı üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. 2020 yılında 600 bini Japon balık türleri olmak üzere toplam 25 çeşit akvaryum balığı üretim miktarı 1 milyon adedi aştı. 2021 yılında da aynı rakamı korumayı başaran merkez, balıkları özel havuzlarda üretiyor.

Singapur, Çin gibi Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden ithal edilen akvaryum balıklarının Türkiye iç pazarında hızla tüketildiğini anlatan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, bazı özel işletmelerin de balık üretimi işine girdiğini ifade etti. 20'nin üzerinde firmanın sektöre balık üreterek katkı sağladığını kaydeden Erkan, “Biz de balıkları üreterek üreticilere destek oluyoruz. Toptan satıyoruz. Tanesini 5 liradan veriyoruz ama bu balıklar perakendeye daha yüksek rakamlardan satılıyor. Oldukça fazla talep var. Ürettiğimiz rakamlar, talebin yarısını ancak karşılıyor" dedi.

Akvaryumlarda süslü ve renkli görüntü sergiledikleri için özellikle bu balıkların tercih edildiğini anlatan Erkan, Japon balıklarının güzelliğinin ise baş kısmındaki urdan geldiğini söyledi. Urun balığa zarar vermediğini de kaydeden Erkan, üretiminin de son derece kolay olduğunu ve özel sektörde bu işe yönelen sayısının da arttığını sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Japon BalığıAntalya
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