Ankara'da 55 arsa satılacak

Ankara'da Hazine'ye ait 55 adet arsa ihaleyle satılacak

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Seymen Emlak Müdürlüğü arazi satış ihalesi düzenliyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Akyurt, Çubuk, Kahramankazan ve Pursaklar ilçelerinde bulunan ve ilanda konum, mevki, yüzölçümleri belirtilmiş arsaların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacak.

Satılacak olan taşınmazların imar durumu; konut alanı, konut+ticaret alanı, ticari alan, sanayi ve depolama alanı, orta yoğunluklu gelişme konut alanı, yüksek yoğunluklu konut gelişme alanı olarak belirtilmiştir.

İsteklilerden istenilecek evraklar, ihale tarihi, yeri diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz