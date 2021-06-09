Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1450
ALTIN
521.148
DOLAR
8.5705
STERLİN
12.1429
EURO
10.4501
İstinye Üniversitesi 31 Akademik Personel alıyor
İstinye Üniversitesi 31 Akademik...
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Altyapı ve Elektrik Dağıtım...
TOKİ, İstanbul KoruFlorya’daki AVM ve rezidansları satıyor
TOKİ, İstanbul KoruFlorya’daki AVM...
Yargıtay Başkanlığı 212 Sözleşmeli Personel alıyor
Yargıtay Başkanlığı 212 Sözleşmeli...
TÜBİTAK Kısmi Süreli Proje Personeli Alıyor 
TÜBİTAK Kısmi Süreli Proje...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ANADOLU’NUN İLK TÜRK BAŞKENTİNDE TÜGİAD, EKONOMİ ZİRVESİ YAPTI

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:07
9 Okunma
ANADOLU’NUN İLK TÜRK BAŞKENTİNDE TÜGİAD, EKONOMİ ZİRVESİ YAPTI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye Genç İş İnsanları  Derneği (TÜGİAD), Anadolu’nun ilk Türk başkenti İznik’te ‘Ekonomi Zirvesi’ gerçekleştirdi. Ünlü Ekonomistler Emre Alkin ve Murat Sağman, mevcut ekonomik sorunların aşılması için sadece ülkemiz açısından değil, küresel nitelikte bir toparlanma gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Genç İş İnsanları  Derneği (TÜGİAD) Kurul toplantıları, İznik'te yapıldı. Nilüfer Çevikel Başkanlığındaki TÜGİAD Yönetim Kurulu, Sicil Disiplin ve Denetleme Kurulları Bursa İznik’te toplandı. Toplantı öncesi Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi ile Ayasofya Camii'ni gezen Kurul üyeleri, Taş Mahal'de gerçekleştirilen 'Ekonomi Oturumu'nda TÜGİAD Danışmanı, Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin ile TÜGİAD Danışmanı, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Sağman'ın ekonomik gelişmeler hakkında yaptıkları sunumu dinledi.

ÇEVİKEL: EKONOMİYE YÖN VERİYORUZ.

Ekonomi Oturumu’nun açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Genel Başkanı  Nilüfer Çevikel, “Üyelerimizi, ekonominin uzman isimleri ile buluşturmaya devam ediyoruz. Ekonomi zirvemizi Anadolu’nun ilk Türk başkenti  İznik’te yapmak, ayrı bir gurur kaynağı. Değerli hocalarımızla üyelerimizi buluşturduğumuz toplantılarımız, ekonomideki baş döndüren gelişmeleri analiz edip yatırımlarda yönümüzü tayin etme noktasında büyük önem taşıyor. Ekonomi yönetimimizin güven ve istikrar konusunda, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak yeni adımlar atmasını bekliyoruz. İş dünyası olarak sorunlarımızı her platformda şeffaf bir şekilde tartışmaya ve taleplerimizi ilgililere iletmeye kararlılıkla devam edeceğiz diye konuştu.

YATIRIM PLANLAMASI YAPARKEN MAKRO GÖSTERGELER İYİ OKUNMALI.

TÜGİAD Danışmanı, Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin de “Ülkenin kurumlarının doğru yönetilmesi, ekonominin istikrarı açısından önemli bir gereklilik. Ulusal paranın itibarı yeniden sağlanmalı. Devletin düzenleyici noktada olması, ama piyasa kurallarına dikkat etmesi gerekir” dedi. Alkin, iş insanlarının yatırım planlaması yaparken makro göstergeleri iyi okumaları gerektiğini belirterek ekonomide baş döndüren gelişmelerin anlık değil uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirilmesi önerisinde bulundu.

COVİD-19 SALGINI, ARZ-TALEP DENGESİNİ DURDURDU.

TÜGİAD Danışmanı, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Sağman ise, “Merkez Bankası’nın öne çıkan en önemli silahları güven ve bağımsızlıktır. Güven ortamının anahtarı istikrardır. İstikrarın öncelikli hedef olarak belirlenmesi gerekiyor” değerlendirmesini yaptı. Sağman, Covid-19 salgının diğer krizlerden farklı olarak arz-talep dengesini durdurduğunu kaydederek mevcut ekonomik sorunların aşılması için sadece ülkemiz açısından değil, küresel nitelikte bir toparlanma gerektiğini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
ANADOLUNUN İLK TÜRK BAŞKENTİNDE TÜGİADEKONOMİ ZİRVESİ YAPTI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanatlı beyaz et sektöründe aşılamanın önemi
Kanatlı beyaz et sektöründe aşılamanın önemi
Güneş enerjisi ile yılda 2 milyon tasarruf sağlanacak
Güneş enerjisi ile yılda 2 milyon tasarruf sağlanacak
Canovate Group, hassas kontrollü klimalarda global firmalar ile rekabet ediyor
Canovate Group, hassas kontrollü klimalarda global firmalar ile rekabet ediyor
Elektrik santrallerinde sosyal mesafe çözümleri
Elektrik santrallerinde sosyal mesafe çözümleri
TARIMKON “ANADOLU ÇİFTÇİ MECLİSİ’Nİ KURDU…
TARIMKON “ANADOLU ÇİFTÇİ MECLİSİ’Nİ KURDU…
Tüketicilerin yüzde 81’i çevre dostu marka istiyor
Tüketicilerin yüzde 81’i çevre dostu marka istiyor
TÜSİAD/Kaslowski: Veri koruma rekabet unsuru haline geldi
TÜSİAD/Kaslowski: Veri koruma rekabet unsuru haline geldi
Denizi olmayan kentte, yılda 1800 ton alabalık üretiliyor
Denizi olmayan kentte, yılda 1800 ton alabalık üretiliyor
Sabiha Gökçen’de ilk 5 aylık yolcu rakamları belli oldu
Sabiha Gökçen’de ilk 5 aylık yolcu rakamları belli oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma