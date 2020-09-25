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Amazon Prime Türkiye’de

Amazon Prime Türkiye’de hizmete girdi. Amazon’un ayrıcalıklı üyelik hizmeti Prime ile ilgili detayları paylaşan Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon Prime’ın üyelerine sağladığı farklı ayrıcalıklar var. Bunları sıralarsam; bedava ve hızlı kargo, Prime Video ile binlerce dizi ve filmin yanı sıra Amazon Originals içeriklerine erişim, Prime Gaming ile ücretsiz oyunlar, oyun içi içerikler ve Prime üyelerine özel binlerce üründe geçerli indirim fırsatları” dedi.

25 Eylül 2020 Cuma 09:57
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Amazon Prime Türkiye’de

19 ülkede 150 milyon aboneye hizmet veren Amazon Prime Türkiye'ye geldi. Alışveriş hizmetleri ve eğlence servislerini tek çatı altında buluşturan Prime ile Amazon artık Prime üyelerine çeşitli avantajlar sağlayacak. Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Türkiye genç ve eğitimli nüfusa sahip, e-ticaretin de hızla geliştiği gelişmekte olan bir ülke. Türkiye, aynı zamanda, bizim için çok önemli bir pazar. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki faaliyetlerimizi ilerletmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki müşterilerine Prime hizmetini sunmaktan büyük heyecan duyduklarını belirten Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Geçtiğimiz hafta Türkiye’de hizmete açılan Prime ile tüm Amazon.com.tr müşterilerine üye olarak yararlanabilecekleri, birbirinden farklı ayrıcalıklar sunuyoruz” dedi.

“AMAZON PRIME VIDEO İLE YÜZLERCE DİZİ VE FİLME ERİŞİN”

Amazon Prime Video ve Prime Gaming ile tüm Prime üyelerinin eşsiz bir eğlence paketinden de faydalanabileceğini belirten Marriott, “Tüm Prime üyeleri, Prime Gaming ile en sevdikleri oyunlarda faydalanabilecekleri oyun içi yükseltmeler ve ücretsiz oyunlara sahip olurken, Twitch.tv üzerinden en sevdikleri yayıncılara da abone olabiliyorlar. Prime Video ise filmler, diziler, spor belgeselleri ve Amazon Originals’ın bulunduğu binlerce içeriği üyelerimizin beğenisine sunuyor” diye konuştu.

“PRIME ÜYELERİNE AYRICALIKLAR SUNUYORUZ”

Prime ile üyelerin ayrıcalıklı ve eşsiz indirim fırsatlarından da yararlanabileceğinin altını çizen Marriott, “Türkiye’deki müşterilerimiz indirimleri seviyor. Amazon Prime’ın üyelerine sunduğu ayrıcalıklı indirimler ile Türk müşterilerimizin bu beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. Prime üyeleri, kendileri için özel olarak hazırlanan indirimlere sahip olma ayrıcalığına sahip olacak” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE, AMAZON İÇİN ÇOK BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”

Türkiye’nin Amazon için çok büyük bir önemi olduğunu ifade eden Marriott, “Türkiye genç ve eğitimli nüfusa sahip gelişmekte olan bir ülke. Türkiye, aynı zamanda, e-ticaretin de hızla geliştiği ülkelerden bir tanesi. Bu sebeplerden dolayı Amazon Türkiye’ye yatırım yapmak istedik. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki faaliyetlerimizi ilerletmeyi hedefliyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Amazon PrimeTürkiye
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