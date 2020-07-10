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Altın 1,800 doların altına döndü

Dokuz yılın en yüksek düzeyine yükseldikten sonra, özellikle ABD'de artan Covid-19 vakalarının ardından, yatırımcıların güvenli liman olarak doları seçmelerinin etkisiyle gerileyen altın fiyatları 1,800 doların altına çekildi. Birçok ülkede Covid-19 vakalarındaki artışın, hızlı ekonomik toparlanma umutlarını zayıflatmasıyla düşen petrol fiyatları da 42 doların altına geriledi.

10 Temmuz 2020 Cuma 10:15
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Altın 1,800 doların altına döndü

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 1.32 düşüşle 41.79 dolar,

- Batı Teksas yüzde 1.38 düşüşle 39.23 dolar,

- altın yüzde 0.34 düşüşle 1,797.12 dolar,

- gümüş yüzde 0.54 düşüşle 18.56 dolar,

- bakır yüzde 0.69 artışla 6,236.00 dolar,

- platin yüzde 0.98 düşüşle 831.03 dolar,

- paladyum yüzde 0.16 düşüşle 1,944.66 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 397 liraya, çeyrek altın 653 liraya, Cumhuriyet altını da 2,599 liraya düştü.

Ünlü&Co/DAHA analizinde, ons altının kazanımlarını korumaya çalıştığına işaret edilerek, şöyle denildi:

"ABD’de günlük korona virüs vaka sayısının 60 bini, toplam vaka sayısının ise 3 milyonu geçmesi ile yatırımcılar güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmeyi sürdürüyor.

"Bu kapsamda altının ons fiyatı 1,800 doların üzerinde tutunmaya devam ederken kısa vadeli direnç olarak gördüğümüz 1,820 dolara da oldukça yaklaşıldı.

"Altının bu seviyede zorlanması muhtemel olmakla birlikte vaka sayılarının yüksek seyrini koruması durumunda 1820 dolar ciddi bir direnç olmaktan çıkabilir.

"Kaldı ki CFTC vadeli işlem pozisyonlarında da önemli bir çözülme görmüyoruz."

DHA

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AltınFiyat
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