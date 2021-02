Alışverişte 'indirim' aldatmacasına dikkat!

TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Her gün mağaza vitrininde, internet sitelerinde indirim yazısı oluyor. Biz diyoruz ki, tam tersi 'bindirim bindirim'. Tüketiciyi her zaman uyarıyoruz. Ürün aldığınızda, fiyatına baktığınızda muhakkak dikkatli olun. Gerçekten indirim var mı, yoksa aldatmaya yönelik indirimle mi karşı karşıyasınız" dedi.

Pandemi döneminde insanların alışveriş alışkanlıklarındaki değişiklik e-ticareti artırdı. Koronavirüs salgınından dolayı kalabalık yerlere gitmemeyi tercih edenler, internet ortamında mağazalardan alışverişe yöneldi. İnternet ortamındaki mağazalarda da 'indirim', 'kampanya' gibi tüketiciye cazip gelen, dikkat çeken satış yöntemleri arttı.

'İNDİRİM' ALDATMACASI

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, internet ortamında ve alışveriş merkezleri ile caddelerdeki mağazaların vitrinlerinde yazılı 'indirim' 'büyük kampanya' aldatmacasına karşı tüketicileri uyardı. Mağazaların vitrininde, internet sitelerinde büyük harflerle, 'yüzde 70 indirim' gibi ifadelerin yer aldığına dikkati çeken Gündüz, tüketicilerin zaman zaman bu yazılara aldanıp, indirimsiz fiyata ürün satın aldığını belirtti.

YÜZDE 70 İNDİRİMLİ ALDIĞINI SANAN TÜKETİCİNİN ZAFERİ

Antalya'da, bilinen bir markanın yüzde 70 indirim kampanyası tanıtımıyla 1400 liraya sattığı ceketi satın alan bir iş adamının şikayeti üzerine yaptıkları araştırmayı örnek veren Gündüz, şunları söyledi:

"Tüketicimiz ceketi satın aldıktan sonra internet sitelerinde araştırdığında, kendisine indirim uygulanmadığını fark ediyor. Müşterinin şikayeti üzerine bulunduğumuz yere yakın olan mağazanın müdürü ile görüştük. Görüşmemizde mağaza müdürü ceketin etiketini göstererek fiyatında indirimin gerçekten uygulandığını söyledi. Etikette 4 bin 45 lira yazısının üstü çizilerek, 1400 liraya satıldığı yazısını gösterdi. Ben de etiketin yanlış olduğunu belirterek, ürünün indirim yapılmadan önce başkasına 4 bin 45 liraya gerçekleştirilen satışın faturasını göstermesini talep ettim. Bilgi edinme yasasına göre bu belgeyi gösterme zorunluluğu bulunduğunu söyledim. Bu belgeleri gösterirse sorun yaşanmayacağını anlattım. Belgeyi gösteremezse tüketiciyi yanıltmaktan dolayı dernek olarak yasal işlem başlatacaklarını anlattım. 4 bin 45 liraya ceket satılması mümkün değil. Bunun üzerine ceketi alıp, para iadesi yapabileceklerini söyledi. Ben de satın alınan ürünün indirim oranının tüketiciye ödenmesini talep ettim. Mağaza müdürüne şirket avukatı ile görüşmelerini önerdim. Sonrasında müşterime ceketi satın aldığı paranın yüzde 70 indirim karşılığındaki parayı makbuzla iade ettiler."

TÜKETİCİYE UYARI; 'İNDİRİM İNDİRİM, TAM TERSİ BİNDİRİM BİNDİRİM'

Tüketicileri her mağazada, internet sitesinde yer alan 'indirim' yazısına aldanmaması konusunda uyaran Gündüz, eskiden yılda birkaç defa indirim yapıldığını, günümüzde ise her gün mağazalarda, internet alışverişlerinde kampanyalarla karşılaştıklarını söyledi. İndirim kampanyaları hakkında tüketicinin satın aldığı ürünün fiyatında bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Gündüz, "Her gün mağaza vitrininde, internet sitelerinde indirim yazısı oluyor. Biz diyoruz ki, 'indirim indirim, tam tersi bindirim bindirim' şeklinde yer alıyor. Tüketiciyi her zaman uyarıyoruz. Ürün aldığınızda, fiyatına baktığınızda muhakkak dikkatli olun. Gerçekten indirim var mı, yoksa aldatmaya yönelik indirimle mi karşı karşıyasınız. Bunu anlamak için satın alınan ürünün gerçek fiyatı ve indirimli olduğu belirtilen ürünün önce ve sonrasındaki fiyatı öğrenilmeli. Vitrinde kocaman yüzde 70, yüzde 80 indirim yazısı insanlara cazip geliyor. Her mağaza kendi kafasına göre indirim yaptığını söylüyor. Gerçekten bu indirim yapılıyor mu? Ticaret ve esnaf odaları ile belediyeler bunun kontrolünü yapmalı" diye konuştu.

'TÜKETİCİ YÜZDE 80 İNDİRİM YAZISINI GERÇEK SANMASIN'

İndirim aldatmacasının her mağaza için geçerli olmadığını ifade eden Gündüz, tüketicinin her gördüğü yüzde 70, yüzde 80 indirim yazısını gerçek sanmaması gerektiğini söyledi. Bazı mağazaların indirim yazısıyla tüketiciyi kandırıp, ürünü normal fiyatına sattığına dikkati çeken Gündüz, satın alınan ürünün araştırılması gerektiğini belirtti. Gündüz, tüketicilerin satın aldığı ürünle ilgili yaşadığı sorunu tüketici derneklerine yapacağı başvuru sonrası yasal işlemler uygulanarak kolaylıkla aşabileceğini hatırlattı.

İndirim mağduru olduğunu söyleyen Feray Kılıç, "Yazılar dikkat çekiyor. Ürünleri inceleme gereği hissediyor insan. İndirimli olduğunu düşünmesem de girip dolaşıyorum, bakma ihtiyacı hissediyorum. Evde elektrikli pilav pişirme tenceresini iyi para verip almıştım. İndirimli aldığımı sandım ama başka mağazada yarı fiyatına gördüm" diye konuştu.

Kıymet Özkan, mağazalarda yazılan 'indirim' yazılarına inanmadığını belirterek, "Fazlasıyla satıp sürümden kazanınca milleti kandırıyorlar. Alacakları para da o indirimde oluyor. Fiyatları değerlendirir bakarım, indirim yazsa da gerçek fiyatı araştırırım, gerekirse almam" dedi.

Alp Tekin Ceren, "Genelde indirim yazanlar önce fiyatı artırılmış, sonradan indiriliyor. Zam da geliyor. İhtiyacım olan ürünü alırım. Gerçekten indirim yapılmış olduğuna inanırsam satın alırım" diye konuştu.