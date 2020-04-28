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Albayrak: "6 milyar TL'lik kredi borcu öteleniyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL'lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz" dedi.

28 Nisan 2020 Salı 16:45
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Albayrak: "6 milyar TL'lik kredi borcu öteleniyor"

ANKARA - Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız. Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakKredi Borcu
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