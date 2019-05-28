Alaşehir'den kiraz ihracatı başladı

MANİSA - Türkiye'nin, üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğu kirazda ihracat sezonu başladı. Kiraz ihracatının önemli bölümünün yapıldığı Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki işleme tesislerinde dünya pazarlarından gelen talepleri karşılamak için çalışmalar hızla sürdürülüyor. Soğuk hava TIR'larıyla alım merkezlerinden işleme tesislerine getirilen kirazlar, yıkanıp, boyutlarına göre seçildikten sonra paketlenerek, ihraç edilmek üzere gümrüğe gönderiliyor. Alaşehir'in en büyük yaş sebze- meyve ihracatçılarından Ali Uçak, 15 gün önce başlayan 'burlat' cinsi erkenci kiraz ihracatının hava kargo yoluyla yapıldığını, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya yapılan ilk sevkiyatların ardından asıl sezonun 'kısa sap' diye de adlandırılan 'Napolyon' cinsi ile başladığını söyledi.



Geçen yıla oranla bu sene ürün kalitesinin daha iyi olduğunu vurgulayan Uçak, "Bu yıl yüzde 20 rekolte artışı bekliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren kiraz ihracatında artış olacaktır. Türkiye kiraz ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını Alaşehir Gümrüğü'nden gerçekleştiriyoruz. Adana'nın Toros Dağları'nda yetişen kirazımız geliyor, burada tesislerimizde işleniyor ve yine buradan gümrüklenip gideceği ülkeye doğru yola çıkıyor. Türkiye genelinde bu sezon 250- 300 milyon dolarlık kiraz ihracatı hedefliyoruz" dedi.



Ali Uçak, Alaşehir Gümrüğü'nden Almanya, İngiltere, Norveç, Hollanda, Danimarka olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya kiraz ihracatı yapıldığını kaydetti.



Alaşehir'den geçen yıl 2 bin 547 TIR ile Avrupa ülkelerine 18 bin 479 ton, Rusya'ya ise 16 bin 871 ton kiraz ihracatı yapılmıştı.