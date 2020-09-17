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Alanya'dan avokado ihracatı başladı, hedef 10 milyon adet

Antalya'nın Alanya ilçesinde üretilen tropikal meyve avakodada, bu sezonun ilk ihracatı bugün Bulgaristan'a yapıldı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu yıl ihracatın geç başladığını, iç pazardaki talebin yoğun olduğunu söyledi. Sevilgen, bu yıl 10 milyon avokado ihracatı hedeflediklerini kaydetti.

17 Eylül 2020 Perşembe 13:46
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Alanya'dan avokado ihracatı başladı, hedef 10 milyon adet

ANTALYA - Alanya'da yetişen ve başta iç piyasa olmak üzere birçok ülkeye dağıtımı yapılan tropikal meyve avokado, tezgahlardaki yerini aldı. Hasadına ağustos ayında başlanılan avokadonun bu yılki ilk ihracatı da gerçekleşti. Alanya Toptancı Hali'ne getirilen avokadolar, Bulgaristan'a yollanmak üzere TIR'a yüklendi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği'nin gerçekleştirdiği ihracatın yıl sonuna kadar 10 milyon adede ulaşması planlanıyor.

'TÜRKİYE AVOKADO TÜKETİCİSİ KONUMUNDA'

Birlik Başkanı Hilmi Sevilgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle yüzde 20'lik kayıpları olduğunu belirterek, iç pazarda yoğun talep olması nedeniyle ihracatın eylül ayına sarktığını söyledi. Başkan Sevilgen, "2020 yılının ilk avokado ihracatını Bulgaristan'a gerçekleştirmekteyiz. Geçen sene ilk ihracatı ağustos ayında yapmıştık, bu yıl eylül ayına kadar sarktı. Bunun en büyük sebebi Türkiye'de tüketici, avokado tüketicisi konumunda. Geçen yıl ağustos ayında 3-4 defa Bulgaristan'a avokado göndermiştik. Ama bu yıl eylül ayının ortalarına denk geldi. Eylül- ekim ayı itibarıyla da ülkemizden avokadonun çok yoğun olduğu aylar. Bu aydan itibaren Bulgaristan'a 2-3 TIR daha avokado göndereceğiz. Arkasından Ukrayna'ya göndereceğiz. Rusya'ya zaten gönderilmekte" dedi.

'10 MİLYON İHRAÇ ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Alanya'da üretilen avokadoya birçok ülkeden talep olduğunu ancak ürünün yetersiz olduğunu kaydeden Sevilgen, "Talep gerçekten çok. İnanın ürün yetersiz. Haziran ayında aşırı sıcak oldu. O sıcaklıktan dolayı avokadoda yüzde 20 eksiğimiz var. Bugün 10 bin civarı avokadomuz gidiyor. TIR'ı tamamen dolduramadık. Limon ve nektarıyla beraber TIR dolup, Bulgaristan'a gidecek. Bulgaristan'ın talebi bizden 80 bin adet, biz ilk etap 10 bin adet gönderiyoruz. Geçen yıl 10 milyon ihracatımız gerçekleşti. Biz bunu 15 milyon yapalım diye hedefliyorduk ama zannedersem yine 10 milyon adette kalacağız" diye konuştu.

'ŞU AN 5- 6 LİRA ARASINDA OYNUYOR'

Başkan Sevilgen, avokadonun fiyatı hakkında da bilgi verirken, şunları söyledi:

"Fiyatlar geçen yıl 4- 4,5 liraydı. Şu an 5- 6 lira arasında oynuyor. Bunun sebebi de avokadonun bu sene hem üretiminin eksik hem de Türkiye'nin tüketiminin daha fazla olmasından kaynaklı. Tüketici ise avokadoyu 5,5- 6 lira arasında marketlerden alabilirse iyi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlanyaAvokado IhracatıHedef
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