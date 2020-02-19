Akbank/Binbaşgil: Bu sene büyümemiz geçen yıla oranla daha iyi olacak

Binbaşgil liderliğinde; Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal ve Akbank Baş Ekonomisti Dr. Fatma Melek’in katılımıyla yıl boyunca sürecek olan buluşmalar kapsamında birçok il ziyaret edilecek.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, 2020 Akbank Buluşmaları kapsamında ülke ekonomisinin sadece metropoller ve dev sanayi merkezlerinden ibaret olmadığı bilinciyle başta kredi olmak üzere birçok bankacılık ürünü avantajlı koşullarda sunulacak.

2020 Akbank Buluşmaları‘nın ilk durağı olan Eskişehir’de yaptığı açılış konuşmasında Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “2020 yılında ekonomimiz geçen seneye oranla daha iyi bir performans gösterecektir" dedi ve ekledi:

"Enflasyon ve faizlerde önemli bir düşüş yaşadık. Bu sene büyümemiz de geçen yıla oranla daha iyi olacaktır.

"Biz de Akbank olarak yüksek sermayemiz ve likiditemiz ile ekonomimize katkıda bulunmaya, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.

"Ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Teknolojimize ve çalışanlarımıza geçtiğimiz yıllarda önemli yatırımlar yaptık ve bu sene de benzer yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

"Bu sayede de müşterilerimize geleceğin bankacılık deneyimini sunmaya devam edeceğiz. Bankacılık ve reel sektör her zaman iç içe olmuştur.

"Biz de 72 yıldır her zaman müşterilerimizin yanında olmayı ilke edinen bir bankayız.

"2020 Akbank Buluşmaları bünyesinde üst yönetimimizle birlikte birçok ilimize ziyaretlerde bulunacağız, müşterilerimizle fikir alışverişi yapacağız, ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunmaya çalışacağız.

"2020 Akbank Buluşmaları’mıza Anadolu’nun kalbinde, Eskişehir’de başladık. Eskişehir yeni projeler ve yatırımlarla her geçen yıl daha da büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

"İlk şubemizi 1954 yılında açtığımız Eskişehir’de bugün 5 şubemiz ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. 2020 Akbank Buluşmaları’nın müşterilerimize ve bankamıza hayırlı olmasını dilerim."

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal ülke ekonomisinin büyümesi açısından ihracatın önemine değindiği konuşmasında Akbank’ın ihracatçılara yönelik öneri ve fırsatlarını anlattı:

"Dijitalleşme ile birlikte sanayi alanında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Biz de sanayicilerimizin hayatını kolaylaştıracak çözüm önerilerimiz ve illere özel projelerimizle; gerek finansmana erişim kolaylığı, gerek güvenli tahsilat konularında dijital kanallara tamamen entegre olan ürünler sunuyoruz.

"Öte yandan uzun vadeli TL cinsinden borçlanmak isteyen müşterilerimizin beklentilerine uygun, faiz değişimlerini fiyatına yansıtan bir ürün olan TLRef endeksli krediyi bankacılık sektöründe bir ilk olarak Eylül ayında duyurduk.

"Bu ürünümüz uzun vadeli borçlanmayı kolaylaştırmasının yanı sıra maliyetleri de şeffaf ve uluslararası standartlara uygun hale getiriyor.

"TLRef endeksli krediye olan talebin önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyoruz. Akbank olarak güçlü altyapımız, ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini onlarla birlikte değerlendirerek, teknolojiyle uyumlu çözümler geliştiriyoruz."

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz 2020’nin büyümede ivmelenme yılı olmasını beklediklerine işaret ederek, “Devam eden bu olumlu ortam ile birlikte, tüketici ve ticari kredilerdeki büyümelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

Kredi almak ve büyümek isteyen KOBİ’lere öneriler yapan Oğuz, “KOBİ’lere kullandırılacak kredilerde bankaların sağlıklı bir değerlendirme yapmaları için firmaların finansman ihtiyacını doğru bir şekilde ortaya koymaları oldukça önemli" dedi ve ekledi:

"KOBİ’lerin finansal tablolarını şeffaf bir şekilde kreditör kuruluş ile paylaşmalarını öneriyoruz. Bunun dışında güçlü bir özkaynak yapısı ile faaliyetlerini sürdürmeleri, satışlarını kayıt altına almaları finansmana erişimi kolaylaştıracaktır. KOBİ’lerin nakit döngülerine uygun kredi kullanmaları da bir diğer önemli konu.

"Örneğin, günlük işlerini döndürmek için kısa vadeli kredilere yönelmeliler. Ancak yeni bir işyeri almak, mevcut işyerlerini büyütmek gibi geri dönüşü daha uzun süreli yatırımlar ise uzun vadeli bir kredi kullanmalılar.

"Ayrıca, KOBİ’lerin gelirleri ağırlıklı olarak hangi para cinsindense o para birimiyle borcunun olması daha sağlıklı. Böylelikle ileride oluşabilecek olası bir kur riskinden korunmuş olurlar.

"Dijital Dönüşüm de büyük önem taşıyor. Bu dönüşüm tüm dünyadaki iş yapış şekillerini değiştirirken aynı şekilde KOBİ’lerin de bu değişime hazır olması ve dönüşümü en hızlı şekilde tamamlaması gerekiyor.

"Dijitalleşme KOBİ’lerin işlerini daha verimli yapabilme, müşteri taleplerini karşılama, maliyetlerini azaltma ve işletmelerin hayatta kalabilmesi açısından kritik” dedi.