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Akaryakıt'ta indirim müjdesi!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştüklerini, yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirim olacağını açıkladı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 16:50
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Akaryakıt'ta indirim müjdesi!

ANKARA - EPDK Başkanı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük, gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak. Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, dün yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerinde olduğunu bildirmişti.

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Enerji Piyasası Düzenleme KurumuAkaryakıtIndirim
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