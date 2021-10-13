Adyabatik soğutma santral ile sanayide 10 kat ekonomik ısıtma ve soğutma sağlamak mümkün

HABER: DİNÇER KARACALAR

Canovate indirekt adyabatik yüksek verimli konfor tipi soğutma santrali ile, sanayide 10 kat daha ekonomik ısıtma ve soğutma sağlanması mümkün. Dünyanın ar-ge ve inovasyon şirketleri arasında gösterilen Canovate Group’un mühendisleri, 3 yıllık bir ar-ge çalışmasının sonunda “Canovate İndirekt Adyabatik Soğutma Santralini” geliştirerek, Türkiyenin en prestijli projelerinden Turkcell’in Ankara’daki veri merkezinde 2 yılı aşkın bir sürede kullanılmaktadır. Adyabatik soğutma santrali uluslararası testlerden geçerek (Tier 3 standartları), bu alandaki global ürünlerin arasına girdi.

Canovate İndirekt Adyabatik Soğutma Santralleri, yazılım, donanım ve tasarım gibi kriterlerinde yerlidir. Ülkemizin yanı sıra, Avrupa başta olmak üzere global şirketler ve uluslararası sanayiciler ile görüşmeler devam etmektedir.

Adyabatik ile çok az elektrik kullanılarak soğutma yapılıyor

Adyabatik’in temel olarak havayı nemlendirerek soğutma anlamına geldiğini anlatan Canovate Group’un şirketlerinden CoolAer İklimlendirme Sistemleri AŞ Satış Müdürü Alper Zülkaroğlu, şunları söyledi:

“Adyabatik, havayı nemlendirerek soğutma demektir. Nemlenen hava soğuyor ve istenilen mekanda çok az enerji kullanılarak soğutma gerçekleşiyor. Temelde, az enerji kullanılarak soğutma yapıldığı için en verimli sistem adyabatik cihazlarıdır. Kısaca, adyabatik cihazlar sayesinde, 10 kat daha ekonomik ısıtma ve soğutma yapılması mümkündür. Bu nedenle, farklı sektördeki işletmeler ve sanayi tesisleri, enerji maliyetlerini düşürmek için adyabatik soğutma santrallerine yoğun ilgi gösteriyor. Adyabatik soğutma santrallerinin kullanım alanları, telekom şirketleri, finans kurumları, sanayi tesisleri, hastaneler, ilaç depoları, oteller, AVM’ler gibi oldukça geniştir.” dedi.





Konfor Tipi İndirekt Adyabatik Klima Santrali avantajları şunlardır:

1-Özel tasarım ve yüksek verimlilikli adyabatik soğutma performansı, hidrofilik özellikli adyabatik ısı eşanjörü kullanılmaktadır.

2-Günümüzde virüsler önemli derecede konfor alanlarını etkilediği için %100 taze hava olarak ya da karışım havası olarak farklı şekillerde tasarlanabilmektedir.

3-Diğer konfor tipi cihazlarından yaklaşık 10-15 kat daha verimlidir.

4-Enerji verimlilik oranı 30’un üzerine çıkabilmektedir. (EER> 30)

5-Hem ısıtma, hem de soğutma özelliği bulunmaktadır.

6-Opsiyon halinde nem kontrolü sağlanmak isteniyorsa, nem kontrolü de eklenebilmektedir.

7-Sistem içerisinde ek olarak DX sistem bulunmaktadır. Gerekli zamanlarda devreye girerek soğutmaya destek olmaktadır.

8-Tek parça monoblok yapısı sayesinde benzersiz tasarıma sahiptir.

9-Diğer standart ürünlere göre (chiller, klima santrali, tesisat elemanları vs.) ayrı ayrı ve ciddi proje gerektirmez. Tek parça özelliğinde olduğu için bütün komponentler içerisinde barındırılmaktadır.

10-Yazın soğutmadan, kışın ısıtmadan, ciddi oranda enerji tasarrufu elde edilmektedir.

11-Su donmasına karşı koruma özelliği vardır.

12-Problemsiz olarak 25 °C’ye kadar çalışmaktadır.

13-Su tasarruf modu bulunmaktadır. Su kesintisi durumunda su tüketimi azaltılabilmektedir.

14-Tank sistemi ile, su belirli iletkenliğe kadar sirküle edilerek, su tasarrufu yapılabilmektedir.

15-Normal şartlar altında geri dönüş havası fanları toplam soğutma kapasitesini sağlamak için sadece ihtiyaç duyulan oranda çalışarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

16-Geri dönüş havası fanları, en kötü durumda bile veri merkezi fanlarının kapasitesinin yarısı kapasitede çalışarak, tam soğutma kapasitesini yakalayabilir. Bu şekilde, enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

17-Su sertlik değeri ölçümü ve sertlik değeri yüksek suyun drenaj edilmesi sağlanarak sisteme temiz su alımı yapılmaktadır.

18-Cihaz kapaklarında vida kullanılmaz ve her kapaktan kolayca servis için ulaşım imkanı sağlanmaktadır.

19-Nozul besleme suyunun sadece ihtiyaç oranında kullanılması ve su tasarrufu sağlanması mümkündür.

20-Monoblok dizayn ile ısı pompası hücresinin her bir parçasını kendi içerisinde bulunduran bir tasarımdır. Dışarıdan bakıldığında sadece klima santrali görülmektedir.

21-Takım çalışması uyumluluğu ve birbirinden bağımsız çalışma özelliği bulunmaktadır.

22-Kompakt bir otomasyona sahip olup, otomasyonel zenginliği en yüksek cihazdır.