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Adana’da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı

13 Mayıs 2022 Cuma 12:20
Adana’da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı

ADANA - Türkiye'de üretilen 4 milyon ton karpuzun 4'te 1'inin karşılandığı Adana’da bu yıl artan girdi maliyetleri nedeniyle ekim alanı, yüzde 30 düştü. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, normal şartlarda bugünlerde hasat yapılması gerekirken, martta 2 kez meydana gelen don yüzünden hasadın haziran ortasına sarktığını söyledi.

Lezzeti ve serinletici etkisiyle yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzun Çukurova’daki ekim alanı azaldı. Türkiye’de üretilen 4 milyon ton karpuzun 4'te 1'inin karşılandığı kentte geçen yıl 143 bin dönümde ekim yapılırken, bu yıl 100 bin dönüme ekildi. Artan girdi maliyetleri yüzünden çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmesi, karpuz üretiminde daralmaya neden oldu. Mart ayında 2 kez eksi 6 derecede meydana gelen don ise hasadı geciktirdi.

‘İTHALAT TURFANDACILIĞIMIZI VURUYOR’

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, deniz kıyısında kalan Karataş ilçesi Kapı Mahallesi’ndeki karpuz tarlalarında incelemelerde bulundu. İlk hasadın bölgede haziran ayı ortalarında yapılacağını dile getiren İncefikir, “Hasadın yaklaşmasıyla birlikte artık ithalatın kesilmesinden yanayız. İran’dan ithal edilmesi bizim erkenciliğimizi, turfandacılığımızı vuruyor. Üreticilerimiz aralık ayından beri çalışıyor. Tam hasat edilecekken ithal ürün gelmesi fiyatlara sekte vuruyor. Artık mümkünse hiç ithal edilmemesini istiyoruz” dedi.

Şu anda kilosu 15 ile 20 TL arasında satılan karpuzun hasattan sonraki bollukta fiyatının düşeceğini kaydeden İncefikir, “Pazarlar, marketler karpuzla dolarsa fiyatlar düşer. Erkenci karpuzdan sonra açık alanda ekilen karpuzlar da hasat edilecek. Adana’da sıcaklar başlıyor. Kavun gelecek, yaz meyveleri, sert çekirdekliler gelecek. Alternatif ürünlerin de gelmesiyle ister istemez meyve bolluğunda bu fiyatlar da belirli anlamda düşecektir” diye konuştu.

Cahit İncefikir, büyük boyutlu karpuzların satın almada, taşımada ve taze tüketiminde sıkıntılara neden olabileceğini aktarıp, daha küçük boyutlarda üretimin desteklenmesi gerektiğini belirtti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaEkim AlanıKarpuzHasad
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