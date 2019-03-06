Açlık sınırı Şubat’ta yüzde 0.4 yükseldi

İSTANBUL - BİSAM verilerine göre, Şubat ayında sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama tutarı 17.06 lira olurken, yetişkin bir erkek için 17.59 lira, 10-18 yaş bir çocuk için 18.35 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 12.52 lira oldu.



BİSAM verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 1,965 lira olarak hesaplanırken, aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6 bin 798 lira oldu.



Araştırma sonuçlarına göre, sağlıklı beslenmek için günlük olarak yapılması gereken harcamalar;





- peynir, çökelek vb. ürünler 16.03 lira,



- sebze ve meyve 13.98 lira,



- et, tavuk ve balık 10.85 lira,



- süt ve yoğurt 7.56 lira,



- ekmek 4.05 lira,



- katı yağ 2.38 lira,



- sıvı yağ 1.24 lira.



- yumurta 1.14 lira,



- şeker, bal, reçel ve pekmez 2.68 lira oldu.



BİSAM’ın açıklamasında, “Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 36 ile en yüksek paya sahip. Bir önceki aya göre süt ve süt ürünlerinin payı 0.4 puan azaldı. Buna karşın sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı, söz konusu ürünlerdeki yüksek fiyat artışı nedeniyle, yüzde 14.8’den yüzde 21.1’e yükselirken, bu ay yüzde 21.3 yükseldi. Zorunlu harcama sepetinde meyve sebze için yapılması gereken minimum harcama tutarı yıllık bazda ise 6.45 liradan 13.75 liraya çıktı. Buna göre yıllık bazda meyve ve sebze için yapılması zorunlu minimum harcama tutarı yüzde 93.2 arttı” denildi.