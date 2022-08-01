ABD ve Avrupa'nın kuru domatesi, Manisa'dan

MANİSA'nın Saruhanlı ve Turgut ilçelerinde hasat edilen domatesler, kurutulmak için tarlalara serilmeye başlandı. İhracatçı firmalara kilogramı 35 ile 40 TL arasında verilen kurutulmuş domatesler, ABD başta olmak üzere İngiltere, İtalya, Almanya ve Rusya'ya gönderiliyor. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Geçen yıl pamuk fiyatlarının yükselmesi ilçemizde domates ekim alanların daralmasına neden oldu. Bu yıl 20 bin dekar alanda domates ekimi yapılmakta ve kurutmalık domates üretimi tehlikeli durumda" dedi.



Türkiye'de sanayi tipi domates üretiminde 2'nci sırada yer alan, kurutulmuş domatesin de önemli merkezlerinden Manisa'nın Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde hasat edilen ürünler, kurutulmak için tarlalara serilmeye başlandı. Tarlada işçilerin topladığı domatesler, makineyle güneşe seriliyor. Tuzlama işleminin ardından 1 hafta boyunca kurumaya bırakılan domatesler, daha sonra tesislere getirilerek işleniyor. İhracatçı firmalara kilogramı 35 ile 40 TL arasında verilen kurutulmuş domatesler, ABD başta olmak üzere İngiltere, İtalya, Almanya ve Rusya'ya gönderiliyor. Bu yıl kurutulmuş domateste 15 bin tonluk ihracat hedefleniyor.



'MAKİNELİ ÜRETİMDE ÇOK VERİM ALDIK'



Saruhanlı ilçesi Kayışlar Mahallesi'nde 400 dekar alanda kuru domates işi yapan çiftçi Aziz Ulu (31), bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi. Üretimini sağladığı ürünleri ihraç ettiğini kaydeden Ulu, "Yaptığım ürünleri daha çok Avrupa ülkeleri tüketiyor. Bu yıl makineli üretime geçtiğimiz için daha çok verim aldık. 400 dekar alanda ürettiğimiz domatesi, 80 dekarlık sergi alanının üzerinde kurutuyoruz. Bu yıl 250 ton civarı hedefliyorum. Fiyatlarda en az 35 TL'yi göreceğimizi umut ediyoruz" dedi.



'EKİM ALANI DARALDI'



İlçedeki domates ekim alanlarının geçmiş yıllara oranla daraldığını belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ise "İlçemizde geçmiş yıllarda 40 bin dekar alanda domates üretimi yapılmaktaydı. Bunların yüzde 60'ı salçalığa, yüzde 40'ı ise bu şekilde kurutularak ihraç ediliyordu. Geçen yıl pamuk fiyatlarının yükselmesi ilçemizde domates ekim alanların daralmasına neden oldu. Bu yıl 20 bin dekar alanda domates ekimi yapılmakta ve kurutmalık domates üretimi tehlikeli durumda. Fabrikaların salçalık domatesi 2,60 TL'den alması nedeniyle maliyeti de düşük olduğu için vatandaşlarımız kurutmalık yerine domateslerini salçalığa veriyor. Kurutmalık domatesin en büyük alıcısı başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri. Özellikle organik olması nedeniyle Avrupa'da çok tutuluyor. Ekim alanları daraldığından fiyatın 40 TL'den aşağı düşeceğini düşünmüyorum" diye konuştu.