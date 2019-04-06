AB Brexit erteleme kararını 10 Nisan’da verecek

İstanbul, (DHA)

Komisyon, karara ilişkin başka bir açıklama yapmazken, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, şimdiye kadar bir kez ertelenen Brexit’in Birleşik Krallık’ın Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmadan AB’den ayrılması için son gün olan 30 Haziran’a ertelenmesini talep etmişti. Brüksel’in, söz konusu süreci bir yıla kadar erteleyebileceği fakat bu durumda Birleşik Krallık’ın söz konusu parlamento seçimlerine katılması gerektiği belirtilirken, medyada yer alan çeşitli haberler bütün AB liderlerinin söz konusu ertelemeyi desteklemeyebileceğini öne sürdü.