AB Avrupa ürünlerine ek vergi planlayan ABD'yi uyardı

İSTANBUL - Brüksel'deki AB merkezinden yapılan açıklamada, böyle bir girişimin karşılıklı ilişkiler açısından "çok zarar verici" olacağı uyarısı yapıldı.



ABD, Avrupa'dan ithal ürünlere konulan gümrük vergilerini yeniden değerlendirmeyi ve çeşitli ürünler için olan vergi miktarında değişiklik yapmayı hedefliyor.



ABD Ticaret temsilciliği (USTR) dün yaptığı açıklamada, "Bu yeniden değerlendirme çerçevesinde, ABD Ticaret Temsilciliği hali hazırda ilave gümrük vergilerine maruz kalan bazı mevcut veya eski AB üyesi devletlerine ait olan ürünlerin listesinde değişiklik yapmayı değerlendiriyor" denildi.



USTR, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve Almanya'ya ait yaklaşık 3.1 milyar dolar değerindeki diğer başka ürüne de gümrük vergisi getirilebileceğini açıkladı.



Bu yeniden değerlendirme, ABD'nin Avrupa Birliği ile Airbus ve Boeing şirketleri konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan kaynaklanıyor.



USTR yaptığı açıklamada, Avrupa'dan ithal edilen bir dizi ürüne konan gümrük vergilerinde değişiklik yapılabileceğini ve mevcut vergilerin devam ettirilebileceğini veya vergilerin arttırılabileceğini belirtti.