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74 adet safkan arap tayı satılacak

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12 Haziran 2021 Cumartesi 11:05
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74 adet safkan arap tayı satılacak

74 adet safkan arap tayı satılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından ait 74 baş safkan Arap tayının satışı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale, 06/07/2021 Salı günü saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü atçılık tesislerinde Alım-Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacak olup satışa çıkarılan taylar, 2019 – 2020 doğumlu 33 baş Dişi ve 41 Erkek tay olarak açıklandı.

Satış ihalesiyle ilgili daha geniş bilgiye ulaşmak için buraya tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 12.06.2021 11:11
Anahtar Kelimeler:
Arap TayıSafkan Arap TayıSultansuyu
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