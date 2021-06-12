74 adet safkan arap tayı satılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından ait 74 baş safkan Arap tayının satışı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale, 06/07/2021 Salı günü saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü atçılık tesislerinde Alım-Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacak olup satışa çıkarılan taylar, 2019 – 2020 doğumlu 33 baş Dişi ve 41 Erkek tay olarak açıklandı.

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