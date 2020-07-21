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71 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe 71 projeye, 71 milyon TL hibe desteği sağlanacak" dedi.

21 Temmuz 2020 Salı 13:30
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71 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 'yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinde kalkınma' anlayışıyla kırsaldaki yatırımları desteklemeye devam ettiklerini ifade etti. Bakan Pakdemirli, bu çerçevede, kırsalı kalkındırmak, kente göçü önlemek, kadın ve genç girişimcileri desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla IPARD-2 kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla çeşitli sektördeki yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği verdiklerini belirtti.

'71 PROJEYE 71 MİLYON TL HİBE'

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun uyguladığı IPARD-2 programı çerçevesinde 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan 8'inci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 2'nci grup sonuçlarının belli olduğunu ifade ederek, "Buna göre, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe açıklanan 71 adet projeye 71 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Bu hibe sayesinde kırsalda 183 milyon TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesi hedefleniyor. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin 43'ü süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 3'ü kırmızı et işleme ve kesimhane, 4'ü kanatlı eti işleme ve kesimhane, 1'i su ürünleri işleme, 20'si meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsıyor" dedi.

Çağrı kapsamında onaylanan projelerin, 'www.tkdk.gov.tr' web adresinde kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

DHA

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Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli71 Projeye 71 Milyon Lira Hibe
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