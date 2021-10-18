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7 trilyon dolarlık global lojistik sektörü hızla dijitalleşiyor

18 Ekim 2021 Pazartesi 15:25
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7 trilyon dolarlık global lojistik sektörü hızla dijitalleşiyor

DİNÇER KARACALAR

Dünyada dijital dönüşümün en yoğun yaşandığı sektörlerden birisi lojistik. Yük sahipleri artık, müşterilerine giden ürünlerinin ne aşamada olduğuna ilişkin sağlıklı, güncel ve anında bilgi sahibi olmak istiyor. Ürün teslimat süreçlerinin kendilerine canlı raporlanmasını, aksaklıklardan anında haberdar olabilmeyi arzu ediyor.

Klasik araç takip sistemleriyle kamyondaki yükün yolcuğunu izlemek, yükleme ve boşaltma süreçlerini gerçek-zamanlı, konum-tabanlı raporlayabilmek mümkün değil. Yeni nesil aplikasyon-tabanlı uygulamalarla, yapay zekanın da desteğiyle lojistik operasyonların uçtan-uca izlenmesi ve yönetilmesi mümkün hale geldi. Son 5 yıldır, bu alanda inanılmaz yatırımlar yapılmaya ve ardı ardına yeni teknolojiler geliştirilmeye başladı.

Pandemi ile birlikte e-ticaret hacminin katlanarak büyümesiyle, klasik kargo şirketleri de müşteri beklentilerini karşılayamaz hale geldiler. Çözüm tamamen cepten aplikasyonlarla yönetilebilen, akıllı, öngörülü ve pratik teknolojilerle etkili süreç tasarımı ve yönetimindedir. Büyük oranda geleneksel yöntemlerle çalışan 7 trilyon dolarlık global lojistik sektörü, yüksek teknolojinin belirleyici olacağı yeni denge noktasını bulmaya çalışıyor.

2021 ilk 9 ayda lojistik startupları 40 milyar dolar yatırım aldı

Lojistik sektöründeki startup yatırımları hakkında bilgiler veren Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“ABD’de Coyote, Convoy, Project44, Fourkites, CloudTrucks, Avrupa’da Sennder, InstraFriaight, Tırport, Shippeo, Afrika’da TruKKer, Çin’de Full Truck Alliance (FTA), Hindistan’da Rivigo ve Delhivery ortaya koydukları teknolojilerle canlı izlenebilirlik, mobilite, dijital dokümantasyon yönetimi ve sürücü performans değerlendirme sistemleriyle sektöre değer yaratan ürünler ortaya koyabilmişlerdir. Lojistik startupları 2020 yılı içinde yaklaşık 35 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım almışlardır. 2021 yılı ilk 9 ayında aldıkları yatırım tutarı ise 40 milyar doları geçmiştir. Lojistikte Türkiye’nin açık ara en büyük platformu haline gelen Tırport, 2021 ilk 9 ayı sonunda aktif üye kamyoncu sayısını 75 bine yükseltmiştir. Tırport 2024 sonuna kadar 250 bin kamyoncuyu Tırport’lu yapmayı hedeflemektedir. Türkiye’nin önde gelen üretici ve lojistik firmalarının kritik nakliye operasyonlarına uçtan-uca izlenebilirlik, mobilite ve dijital evrak yönetimi hizmetleri veren Tırport, günde 3 bin 500’ün üzerinde FTL taşımanın canlı olarak izlenmesi ve yönetilmesine imkan yaratmaktadır. Aynı zamanda 2 binin üzerindeki KOBİ, Tırport üzerinden günde 500 kamyonun üzerinde yük çıkarmaktadır. Tırport, dünyadaki emsallerinden üstün olarak tüm lojistik operasyon yönetiminin, arttırılmış zeka destekli ‘Tırport Kurumsal Uygulamasıyla’ cep telefonundan yürütülmesine olanak sağlamıştır” dedi.

Lojistik sektörünün  dijital dönüşümünde hangi beklentiler öne çıkıyor?

Lojistik sektörünün dijital dönüşüm yolculuğunda öne çıkan beklentilerini değerlendiren Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“Güvenlik, hız, çeviklik, erişilebilirlik, izlenebilirlik, canlı raporlanabilirlik, maliyet gibi konular lojistik sektöründe öne çıkan konular arasında. Arttırılmış zeka destekli lojistik teknolojileriyle, tüm lojistik operasyonlarının, uçtan-uca dijital olarak yönetilmesi ve raporlanması mümkün hale geldi. Operasyonel verimlilik kapasitelerin doğru kullanılmasına olanak yaratmış, karlılık artmaya başlamıştır. DHL, Maersk, C.H. Robinson, Kuehne+Nagel, DSV, FedEx, XPO, UPS, CEVA gibi lojistik sektörünün önde gelen geleneksel aktörleri, her yıl lojistik teknolojilerine milyarlarca dolar yatırım yapmaya başlamışlardır. Özellikle mevcut işlerini hızla dönüştürecek, geleceğe taşıyacak yenilikçi startupları bünyelerine katma gayreti içinde oldukları gözlemlenmektedir. Nitekim, klasik büyük bir lojistik firmasının 500 kişiyle yönettiği bir nakliye operasyonu, akıllı teknolojilerle 30-35 kişiyle yönetilebilmektedir ve sistem çok daha öngörülü ve kusursuz çalışabilmektedir.” diye konuştu. 

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7 Trilyon Dolarlık Global Lojistik Sektörü Hızla Dijitalleşiyor
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