7 Trilyon Dolara Koşan Dünya E-Ticaret Pazarının DNA’sı değişiyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Pandeminin etkisiyle bu yıl ülkemizde ve dünyada e-Ticaret hacminin katladığını kaydeden TTT Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“2019 yılında, dünyada gerçekleşen toplam perakende satışlar içinde e-ticaretin oranı %10’lardaydı ve e-ticarette yaklaşık 4 trilyon dolar harcanmıştı. Pandemi öncesinde bu oran; Çin’de %20, ABD’de %14, Avrupa’da ortalama %12, Türkiye’de ise %6 civarındaydı. 2020 sonu itibariyle dünya e-ticaret hacmi 7 trilyon dolara koşuyor. Çin’de tam anlamıyla e-ticaret devrimi yaşanıyor ve e-ticaretin toplam ticaretin içindeki oranı %40’a yaklaştı. Türkiye’de, e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı %14’e ulaştı. Ülkemizde, e-Ticaret 2020’yi, %70’in üzerinde büyüyerek kapatacak” dedi.

Türkiye’de, nüfusun %50’si internetten alışveriş yapıyor

Ülkemizde internet kullanıcılarının %36.5’nin e-Ticareti kullandığını ifade eden TTT Global Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları belirtti:

“Evden çalışmanın yoğunlaştığı, eğitimin tamamen uzaktan moda geçtiği bu dönemde internet yaygınlığı çok daha arttı. Türkiye’de evlerden internete erişim oranı %90.4’e yükselti. Artık nüfusumuzun %79’unun internet erişimi var. Türkiye’de, pandemiden önce nüfusun yüzde 20’si internetten alışveriş yaparken, bu oran 2020 sonu itibariyle %50’ler seviyesine çıktı. 2019 yılında 136 milyar TL olan e-ticaret miktarı, bu yılın sonunda 200 milyar TL’ye koşuyor” dedi.

E-Ticaret’in %99’u lojistiktir

E-Ticaret, "lojistik" demektir diyerek sözlerini sürdüren TTT Global Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları anlattı:

“Dünyanın en iyi malını, en uygun fiyata müşteriye sunmayı taahhüt etseniz de, müşterilerinize malı beklenen hızda, beklendiği kalitede teslim edemezseniz başarısız olursunuz. E-Ticaret’in %99’u lojistiktir. Müşterilerin beklentilere uygun nitelikteki malı, müşteriyi tatmin edecek hızla teslimat yapamazsanız, başarılı olma şansınız yoktur. Hızlı tedarik ve dağıtım yaparken teslimat operasyonunu etkili yönetemezseniz, dağıtım yaparken akıllı bir şekilde iadeleri toplamayı yapamazsanız yine sonuç hüsran olacaktır. Özellikle giyim segmentinde, satın alınan ürünlerin iade oranları %40’lara yaklaşıyor. Bu operasyonu klasik kargo sistemleriyle çözebilmenizin yolu yoktur. Mobil uygulamalarla desteklenen konum-tabanlı akıllı sistemler kullanmak zorundasınız. Az sayıda depodan tüm ülkeye ürün göndermeye çalışmak yerine, siparişleri geldiği yerde bölgesel toplayabilen, siparişlere konum-tabanlı odaklanabilen, o bölgedeki onaylı ürün tedarikçilerinin stok durumlarını anlık olarak görebilen ya da onlara bir B2B App ile ürünleri canlı sorabilen, arttırılmış zekayla geliştirilmiş yeni nesil tedarik teknolojileri düşünmek gerekiyor. O zaman gereksiz stok maliyetlerinden kurtulacak, iş hacmi ne kadar büyürse büyüsün şişme ortadan kalkacaktır” diye konuştu.

TIRPORT, geliştirdiği RapidChain teknolojisi ile e-Ticaret lojistiğinde yeni bir dönemi başlatıyor

Lojistik, Enerji & Tedarik Zincirinde Dijitalleşme zirvesinde konuşma yapacak olan TTT Global Başkanı Dr. Akın Arslan, RapidChain teknolojisiyle lojistikte yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, şunları söyledi:

“Orijinal ifadesiyle “Last Mile Delivery” adı verilen bu teknolojilerden birisini, lojistik teknolojilerinde dünyada ilk 10 şirket arasında yer alan, günde 3.000 kamyona yakın dev bir lojistik operasyonu sadece 50 kişilik ekibiyle yöneten Türk girişim TIRPORT geliştirdi. TIRPORT, yapay zekayla desteklenen RapidChain (www.rapidchains.com) teknolojisi ile Türkiye çapında bayileri/tedarikçileri olan perakende gruplarına dağıtımda devrimsel bir teknolojiyi hizmetlerine sunuyor. GSM operatörü, beyaz eşya üreticisi veya giyim mağaza zinciri, kendilerine ait özel bir teknoloji olmasa da mevcut e-ticaret yapılarına RapidChain’i entegre ederek, tedarikçi/bayilerini akıllı bir şekilde müşterilerle buluşturuyor. Böylece, büyük bir GSM operatörünün internet sitesinden satın alınan bir cep telefonu, satın alınan yere en yakın yetkilendirilmiş bayiden müşteriye gün içinde teslim edilebiliyor. Müşteri siparişini verdiği bir elbiseyi, kendisine 2 km. mesafedeki mağazadan gidip hemen teslim alabiliyor” dedi.

Müşteriler, klasik kargo sistemlerinin çok ötesinde hizmet beklentisi içinde

E-ticaret hacmi katlanarak büyürken, müşterilerin memnuniyetsizliğinin önemli oranda arttığını kaydeden TTT Global Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları anlattı:

“Tüketici hakem heyetlerine başvurular patladı, iadeler firmaları oldukça zorlamaya başladı. En büyük şikâyet kaynağı ise geç teslimatlar ve iade süreçlerindeki sorunlar. Özellikle kargo firmalarının “eve/iş yerine uğradık ama yoktunuz” mesajları müşterileri rahatsız ediyor. Gerçekte eve/iş yerine hiç uğranmadan, yoğunluk nedeniyle hiç gidilmeden düşülen bu notlar kargo şirketlerinin itibarına zarar veriyor. TIRPORT’un RapidChain teknolojisi bu sorunları da ortadan kaldırıyor. Kargo görevlisi ürünü teslim edeceği yere GPS konum olarak gitmeden, evine/iş yerine gelindiğini online rapor ile müşteriye iletmeden ve ondan dijital teyit almadan böyle bir not istese de düşemiyor. RapidChain iade süreçlerini de optimize edebiliyor. Bir binaya gelen kargo görevlisi, üçüncü kata teslimat yaparken, birinci kattaki iadeleri önden görüp organize olabiliyor, dönerken ürünleri toplayabiliyor. Arttırılmış zeka ve konum-tabanlı teknolojilerle desteklenmiş kişiselleştirilebilir kargo çözümleri sektör oyuncularını değiştirmeye aday” şeklinde konuştu.