ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara'da Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, 2002 yılından bu yana Türkiye'nin dünya genelinde büyüme ve gelişme gösterdiğini söyledi. Pakdemirli, bu süreçte büyükbaş varlığının 9,9 milyondan 17,2 milyona ulaştığını belirterek, "Süt üretimi bu süreçte, dünyada yüzde 36'lık bir artış gösterirken, ülkemizde 8,4 milyon tondan yüzde 163 artışla 22,1 milyon ton gibi ciddi bir orana ulaşmıştır. Ülkemiz süt ve süt ürünleri ihracatında, yüzde 1227'lik artışla 290 milyon dolar seviyelerine ulaşmıştır" diye konuştu.



56 BİN 400 AİLEYE DESTEK



Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, son 17 yılda hayvancılık sektörüne verilen desteklere de değindi. Hayvancılık desteklemelerinin 46 kat artıp, 3,7 milyar liraya çıkarıldığını belirten Pakdemirli, 2019'da da yem bitkileri dahil desteklerin 4,7 milyar lira olacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli, bunun yanı sıra hayvancılık alanında toplam 56 bin 400 aileye 1,8 milyar lira hayvancılık desteği verildiğini, 2002- 2018 döneminde 23 ton yem bitkileri tohumunun da çiftlere dağıtıldığını kaydetti.



'ÇOK KISA SÜREDE ÖDEDİK'



Bakan Pakdemirli, hayvancılığın dinamik sektör olduğunu ve dünyadaki gelişmelerden etkilenebildiğini söyledi. Dövizdeki spekülatif artışa bağlı yem fiyatlarında yaşanan değişiklikte, üreticilerin mağdur olmaması için atılan adımları hatırlatan Pakdemirli, "Süt destek primlerini 10 kuruştan önce 15 kuruşa, sonrasında ise 25 kuruşa çıkardık. Süt fiyatlarını da 1,70 TL'den 2 TL'ye çıkardık. Desteklemeleri ödeme takvimini beklemeden çok kısa sürede ödedik. 'Bölgesel Kalkınma Projeleri' kapsamında 41 ilimizde 650 hayvancılık projesine 100 milyon lira hibe destek veriyoruz. Böylelikle yaklaşık 250 milyon lira yeni hayvancılık yatırımı kazandırıyoruz" dedi.



'ÜRETİCİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK'



41 ilde uygulanan 'Düve Desteği Projesi'nin de 81 ile yaygınlaştırılacağını kaydeden Pakdemirli, düve tutarının yüzde 40'ının bakanlıkça hibe edileceğini belirtti. Buzağı desteklenmesine de değinen Pakdemirli, "Bakanlık politikalarına uygun olarak etçi buzağı üreten işletmelerimize normal buzağı desteğinin üzerine 250 lira ilave destekleme ödeyeceğiz" diye konuştu.



Bakan Pakdemirli, ayrıca Et ve Süt Kurumu'nun ucuz et uygulaması kapsamında, temmuz ayından itibaren kıyma ve kuşbaşıyı kendisinin üreterek, tüketiciye ulaştığını belirtip, "Yine Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Süt Konseyi'nde olduğu gibi kesim fiyatlarını açıklayacak. Böylece üreticinin mağduriyeti giderilecek" dedi.