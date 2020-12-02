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65 bin TL'ye kadar destek vermeye başladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 65 bin TL’ye kadar destek vermeye başladık. Bu kapsamda şimdiye kadar 130 milyon TL hibe desteği verdik" dedi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 16:48
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65 bin TL'ye kadar destek vermeye başladık

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin çalışma hayatına katılımları konusunda atılan adımlar kapsamında kamu dahil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğunu getirdiklerini ve engelli kontenjanlarında doluluk oranının yüzde 90'lara kadar çıktığını belirtti. İstihdam politikalarıyla 2002 yılından bugüne kadar 406 bin engelliyi iş hayatıyla buluşturduklarını belirten Selçuk, "51 ilde 72 birimde hizmet sunduğumuz Engelli İş Koçluğu uygulaması ile de engellilerimizin sürdürülebilir istihdamlarına katkı sağlamaya devam ediyoruz. 2002 yılsonu itibariyle memur olarak istihdam edilen engelli sayısı 5 bin 777 iken; 2020 yılında 57 bini aştı" dedi.

3 BİNE YAKIN ENGELLİYE 130 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ

Bakan Selçuk, İŞKUR’un Engelli Hibe Desteği'nden 2014 yılından bu yana 3 bine yakın engelli vatandaşın yararlanarak kendi işini kurduğunu belirterek, "50 bin TL’ye kadar olan hibe desteği miktarını arttırarak kendi işini kurmak isteyen engelli bireylere 65 bin TL’ye kadar destek vermeye başladık. Bu kapsamda şimdiye kadar 130 milyon TL hibe desteği verdik" ifadelerini kullandı. Engelli vatandaşlara yapılacak hizmetlerin artarak devam edeceğini aktaran Selçuk, "Hibe desteğiyle; 2019 yılında 589 engelli vatandaşımızın kendi işine sahip olması sağlanmışken 2020 yılında bu sayı 917’ye yükselmiştir" diye konuştu.  

'ENGELLİ MAAŞI ALANLARIN SAYISI 288 BİNE YAKLAŞTI'

Bakan Selçuk, yüzde 70 ve üzeri engel oranı olup engelli maaşı alanların sayısının 2002 yılında 68 bin iken bu sayının 2019 yılı sonunda 288 bine yaklaştığını vurguladı. Selçuk, "Yüzde 40 ila yüzde 69 arasında engel oranı olup engelli maaşı alanların sayısı 2002 yılında 194 bin iken, bu sayı 2019 yılı sonunda 352 bine ulaştı. Engelli yakını aylığı alan vatandaşlarımızın sayısı 2007 yılında 8 bin 800 iken, bu sayı 2019 yılı sonunda 96 bine yükseldi. En yüksek artış engelli yakını aylığı alan vatandaşlarımızın sayısında oldu" dedi.  

'EVDE BAKIM YARDIMINDAN YARARLANANLARIN SAYISI 18 KAT ARTTI'

Bakan Selçuk, evde bakım yardımından yararlanan kişi sayısının 2007 yılında 28 bin iken bu sayının yaklaşık 18 kat artarak 2020 yılı Temmuz ayında 536 bine yaklaştığını kaydetti. Engellilere hizmet veren resmi yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezinin 104’e ulaştığına dikkat çeken Selçuk, "Bu merkezlerimizden hizmet alanların sayısı 8 bine ulaştı. Ayrıca, kurum bakımından toplum temelli bakım hizmet modeline dönüşümde Umut Evlerimiz ile engellilerimizin toplum yaşamına aktif katılımlarını sağlayarak bakımlarını gerçekleştirmeyi hedefledik. Bu kapsamda 153 Umut Evlerinden 880 kişi yararlandı" ifadesini kullandı.

'1031 ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ DÜZENLENDİ'

2020 yılı kasım ayı itibariyle ücretsiz seyahat kapsamında bakanlık tarafından yaklaşık 984 milyon TL ödenek aktarıldığını kaydeden Selçuk, 2014-2020 yılları arasında 478’i bina, 9’u açık alan ve 544’ü toplu taşıma aracına olmak üzere toplam 1031 'Erişilebilirlik Belgesi' düzenlendiğini, sadece 2020 yılı ilk 6 ay içerisinde verilen belge sayısının 137 olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Erişilebilirlik Yılı' ilan edildiğini anımsatan Selçuk, erişilebilirlik alanında yapılabilecek çalışmaları teşvik etmek amacıyla bu yıl 9 kategoride erişilebilirlik ödülleri verileceğini bildirdi. Selçuk, 'erişilebilirlik farkındalığı en yüksek iller' sıralamasını belirleyerek 3 Aralık’ta kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukDestekEngelliEngelli Vatandaşlar
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