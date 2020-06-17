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60 ülkenin büyükelçileri Antalya'da ağırlanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecinde sunacağı turizm hizmetinin tanıtılacağı etkinlik kapsamında 60 ülkenin büyükelçilerini Antalya'da ağırlayacak.

17 Haziran 2020 Çarşamba 14:44
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60 ülkenin büyükelçileri Antalya'da ağırlanacak

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Ersoy, Türkiye'ye en çok turist tedariği sağlayan ülkeler ile gerçekleştirdiği diplomasi trafiğinin ardından, bu 60 ülkenin büyükelçilerini ve uluslararası basınını Antalya'da ağırlayacak. Turizm sektör temsilcileri, Bakan Ersoy'un öncülüğünde hem büyükelçilerle hem de Türkiye'de yerleşik uluslararası basın temsilcileriyle bir araya gelecek. Türkiye'nin tanıtımında kullanılan 'Yeniden Keşfet' sloganıyla düzenlenecek buluşma 19-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 

'GÜVENLİ TATİL' HİZMETİNİ YERİNDE DENEYİMLEYECEKLER

Türkiye'de 'Güvenli Turizm Belgesi' alan tesislerin kullandıkları sistemlerin tanıtılacağı program ile uluslararası konuklara güvenli tatil hizmetini yerinde deneyimleme imkânı sunulacak. Konuklar 2 gün sürecek tanıtım programı kapsamında uçaklarda ve havalimanlarında alınan tedbirlerden olası sağlık sorunları karşısında sunulacak hizmetlere kadar tüm ayrıntıları yerinde gözlemleyecek. Türkiye'nin tanıtım görselleriyle havalimanlarından başlayacak 'Güvenli Turizm' tanıtımında büyükelçiler, Türkiye'nin tatilcilere sunacağı hizmeti kalacakları otellerde tecrübe edecekler.

Bakan Ersoy'un karşılayacağı konuklar, Türkiye'de alınan tedbirleri her aşamasıyla görüntüleyebilme imkânı bulacak. Perge Antik Kenti'nin de ziyaret edileceği buluşma Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce Aspendos Antik Tiyatrosu'nda verilecek özel konserle son bulacak.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ErsoyTürkiyeKoronavirüs SalgınıTurizm Hizmetleri
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