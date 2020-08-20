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6 ayda 91,7 milyar liralık e-ticaret gerçekleşti

Bakan Pekcan: Türkiye'nin e-ticaret hacmi, ilk 6 ayda 91,7 milyar lira gerçekleşti

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:39
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6 ayda 91,7 milyar liralık e-ticaret gerçekleşti

ANKARA (DHA) 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı ilk 6 ay itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 91,7 milyar lira olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Bakan Pekcan, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye'nin 2020'nin ilk 6 ayı itibarıyla gerçekleştirdiği e-ticaret verilerini açıkladı. E-ticaretin kritik bir faaliyet alanı olduğunun koronavirüs salgını döneminde daha net ortaya çıktığını söyleyen Pekcan, "Gerek iç ticarette gerek dış ticarette tüm sektörlerimizin E-ticareti etkin olarak kullanması önem kazanmıştır. Bunun dışında e-ticaret sektörümüzden çok hizmet sağlayacağımızın katkıları ve katılımları ile 'E-Ticaret olarak KOBİ'lerimizin yanındayız' kampanyası başlattık. Bu kampanyaya 135 bin KOBİ'miz katıldı, 7 bin kişiye ilave istihdam sağladı. 3 bin 761 KOBİ'miz ilk defa e-ticaret ile tanışmış oldu. Bizde bakanlık olarak ülkemizde e-ticaretin gelişmesi yönünde yeni projeler üretmeye ve destekler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

'E-TİCARET HACMİNDE YÜZDE 64 ARTIŞ VAR'

"2020 yılı ilk 6 ay itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 91,7 milyar lira olarak gerçekleşmiştir" diyen Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemiyle mukayese ettiğimizde e-ticaret hacmi yüzde 64 artış gösterdi. 2019 yılının aynı döneminde e-ticaret hacmi 55,9 milyar lira düzeyindeydi. Bunun yüzde 91'i (83,3 milyar lirası) yurt içi harcamalardan, yüzde 5'i (4,5 milyar lira)  Türkiye'nin diğer ülkelerden alımları, yüzde 4'ü de diğer ülkelerin Türkiye'den alımlarını kapsamaktadır. Ödeme yöntemlerine göre e-ticaret dağılımına baktığımızda, toplam e-ticaretin 58 milyar lirası (yüzde 63,3) kartlı ödemelerle, 30,1 milyar lirası (yüzde 32,7) havale/EFT yoluyla ve 3,4 milyar lirası da(yüzde 4) kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşmiştir. İl bazında baktığımızda, toplam e-ticaretimizin yüzde 60'ının İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun da yüzde 47'si İstanbul’da, yüzde 8'i Ankara, yüzde 5'i de İzmir'de gerçekleşmektedir."

Pekcan, e-ticaret harcamalarının yaklaşık yüzde 74'ünün peşin, yüzde 26'sının taksitli ödeme olduğunu söyleyerek, "Ev ve dekorasyonun yüzde 68'i, beyaz eşyanın yüzde 45'i, elektroniğin yüzde 32'si, giyimin yüzde 29'u, kitap ve derginin de yüzde 7'si taksitli alışveriş olarak gerçekleşti" ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan ayrıca mayıs ve haziran ayında normalleşme süreciyle beraber e-ticaretin arttığını vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ETicaretRuhsar Pekcan
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