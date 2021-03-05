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500 BİN LAMBA İLE AYDINLATILIYOR

05 Mart 2021 Cuma 16:35
18 Okunma
500 BİN LAMBA İLE AYDINLATILIYOR

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Limak Enerji Grubu bünyesinde Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.(UEDAŞ), 500 bin sokak lambası ile aydınlattığı bölgede yatırımlarını da sürdürüyor. 

Bursa, Balıkesir , Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa hizmet veren UEDAŞ, aydınlatma direklerine yenilerini ekledi.  Bursa'da 1 milyon liralık aydınlatma çalışması tamamlandı. Merkez ilçelerinden Nilüfer'e bağlı Bülent Ecevit Bulvarında kullanıma yeni açılan yolda çalışmalar tamamlanarak Şehir Hastanesine bağlanan 4 kilometrelik yol aydınlatıldı. Yatırım projesi ile bölgeye toplam 156 adet aydınlatma direği yerleştirildi . Bursa Şehir Hastanesine bağlanan ve yoğun güzergahta yer alan yoldaki tüm  aydınlatmalar devreye alındı.

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500 BİN LAMBA İLE AYDINLATILIYOR
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