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28.Kalite Kongresi’nde Gaziantep’e ödül

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen 28. Kalite Kongresi “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi” ödülleri, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nın ev sahipliğinde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Gaziantep Ticaret Odası, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından kurumsal çalışmaların Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli kriterlerine uyumu üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda, iş dünyasının en prestijli ödüllerinden olan “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi’ne layık görüldü. Gaziantep Ticaret Odası bu başarısıyla bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’de bu ödülü alan ilk ve tek “Ticaret Odası” olma özelliğini kazandı.

28.Kalite Kongresi’nde Gaziantep’e ödül

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen 28. Kalite Kongresi “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi” ödülleri, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nın ev sahipliğinde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Gaziantep Ticaret Odası, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından kurumsal çalışmaların Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli kriterlerine uyumu üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda, iş dünyasının en prestijli ödüllerinden olan “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi’ne layık görüldü. Gaziantep Ticaret Odası bu başarısıyla bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’de bu ödülü alan ilk ve tek “Ticaret Odası” olma özelliğini kazandı.

28 Kasım 2019 Perşembe 15:35
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28.Kalite Kongresi’nde Gaziantep’e ödül

“BEŞ YILDIZ ÖDÜLÜ ALAN TEK TİCARET ODASIYIZ”

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, ödül aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Daha önce de ödül aldıklarını hatırlatan Yıldırım, “Bu ödül bizim ve Gaziantep için çok önemli. Çünkü biz, “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi’ ödülünü alan Türkiye’deki tek ticaret odasıyız. 2014 yılında ‘Dört Yıldız’ alan tek ticaret odasıydık, 2019 yılında ticaret odası personeli, ekibi ve yönetimiyle birlikte Türkiye’de ‘beş yıldız’ alan tek ticaret odasıyız. Bundan da çok mutluluk duyuyoruz” dedi.
 

“İKİ YILDIR ÇALIŞIYORUZ”

2 yıldır görevde olduklarını dile getiren Başkan Yıldırım, “Çalışmalarımız iki yıl önce, biz yönetime geldiğimizde başlamıştı. ‘Dört Yıldız’ 2014 yılında alınmıştı ama durmamak lazımdı. Hayat devam ediyor, koşarak devam ediyor hem de. Bunu da bir yerde yakalamak gerekiyor. Bundan dolayı da biz 2018 yılında yönetime geldik. 2018 yılında gelmiş olduğumuz süreç içerisinde devam ettirmek istedik. Arkadaşlarımızda oturup konuştuğumuzda ‘Beş Yıldız’ın bizim için gerekli olduğunu belirledik. Çünkü, bu sistemin bizden sonra da daha sağlıklı yürüyebilmesi için ölçülebilir hale gelmesi gerekiyor. Ticaret Odası olarak yirmi binden fazla üyemiz var. Böyle bir süreçte üyelerimize en iyi hizmetin verilmesi ve hizmette standardın devam etmesi açısından da sertifikasyon sistemine girmemiz gerekiyordu. Bunun için EFQM’de bizim için çok önemli” diye konuştu.
 

"ÖDÜLÜ GAZİANTEP İÇİN ALDIK"

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, ödülü de sadece kendileri için değil Gaziantep için aldıklarını söyledi. Sürecin ilerlemesi hakkında konuşan Yıldırım, “Öncelikle biz bu süreci kendi personelimiz ve üyelerimizle özümsememiz gerekiyordu. Herkes süreci sahiplendi, süreç içerisinde yapmamız gereken bütün kalibre işlemlerinin tamamını herkes özümseyerek sistemin gerekliliklerinin tamamına uyum sağladı. Yönetim, personel, meclis ve ticaret odası olarak bu süreci kendi içimizde benimsedik. Bu bizde kalite standardının oluşmasını sağladı. Aslında ödülü alan sadece Gaziantep Ticaret Odası değil. Yirmi bin üyesiyle birlikte Gaziantep almış oldu” dedi.

“ALDIĞIMIZ İLK ÖDÜL DEĞİL”

Daha önce de uluslararası arenada ödül kazandıklarını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: “Bizim Gaziantep Ticaret Odası olarak almış olduğumuz ilk ödül değil. Bölgede 500 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan, şehrimizde misafir eden bir kentiz. Toplam nüfusumuzun yüzde 25’ini Suriyeli mülteciler oluşturuyor. Bununla birlikte Gaziantep Ticaret Odası, Türkiye’nin ilk ve tek Suriye masasını kuran, Suriyeli iş insanlarının ticari hayata entegrasyonunu sağlayan bir Oda. Geçtiğimiz aylarda da bundan dolayı, Brezilya’da yapılan Dünya Odalar Federasyonu yarışmasında ‘Sıra Dışı Pojeler’ alanında ‘Suriye Masası Projemizle de dünya birincisi olduk. Sürekli de ilklerin odası olmaya da devam edeceğiz” 

DHA

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