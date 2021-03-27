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204 iş yeri ve tarım arazisi kiraya verilecek

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27 Mart 2021 Cumartesi 08:16
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204 iş yeri ve tarım arazisi kiraya verilecek

İzmir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 204 iş yeri ve tarım arazisi kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ilanda özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde   07.04.2021 - 08.04.2021 Çarşamba ve Perşembe günü yukarıda belirtilen saatlerde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü noter onaylı sözleşme ile kiraya verilecek.

İş yeri, tarım arazisi, depo gibi nitelikteki taşınmazların, ilçesi, konumu, büyüklüğü ve diğer ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
İzmirVakıflar Bölge MüdürlüğüIş YeriTarım ArazisiKira
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