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2022 maaş zammı ortalaması anketi sonuçları açıklandı

22 Kasım 2021 Pazartesi 13:44
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2022 maaş zammı ortalaması anketi sonuçları açıklandı

DİNÇER KARACALAR

Pandemi dönemi ve yeni normale uyum süreçleri, kurumları maliyetlerini optimize ederek karlılıklarını göz önünde bulundurdukları hassas bir döneme getirdi. Peki, bu hassasiyet çalışanların maaşlarına nasıl yansıyacak?

O.H.D. Danışmanlık & İletişim kurucusu Özlem Helvacı, İstinye Üniversitesi İSBF – İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mine Afacan Fındıklı ve Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk tarafından, 5 ana grupta toplanan (bilişim, hizmet, perakende, üretim, inşaat) 14 sektörde 100’ü aşkın şirketin katılımıyla gerçekleştirilen “2022 Yılı Sektör Bazlı Ücret Artış Oranları Anketi” sonuçlarına göre, kurumların yüzde 95’i 2022 yılında bir kez ücret artışı yapmayı planlıyor ve zam ortalaması yüzde 19-25 bandında öngörülüyor.

Ankete katılan kurumların yüzde 91’i, 2022 zammını Ocak – Mart ayında yapacağını kaydediyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını göz önünde bulunduran şirketlerin, bir enflasyon düzenlemesi yapması söz konusu olabilir.

Ücret artışında dikkate alınacak koşullar nelerdir?

Anket katılımcıların yüzde 84’ünün yerli sermayeli şirketlerin oluşturduğu araştırmaya göre, bilişim, hizmet, perakende ve üretim sektörleri 2022’de bir kez zam yapmayı planlarken, inşaat-mühendislik sektöründeki kurumların %25’i 2 kez zam yapmayı planlıyor. 2022 yılı için şirketlerin bütçeledikleri ortalama ücret artışı yüzde 19 -25 bandında değişiyor.Ücret artışlarında dikkate alınan koşullara bakıldığında ise, “Kişinin şirket içindeki ücret skalasındaki konumuna” %32,2; “Aynı/benzer görevlere piyasada verilen ücrete” %29; “Şirket içi dengelere (aynı/benzer pozisyon/kademedeki diğer çalışanlara verilen ücretler)” %29; “Kişinin performansına ve potansiyeline” %22,5; “Kişinin ve pozisyonun şirket içindeki kritiklik/önemi” %22,5 gibi oranlarda etkileyecek konular olabileceği kaydediliyor.

Yan haklar değişmiyor, performans primi artıyor

Çalışanlara sunulan yan haklarda ilk sırayı, geçen sene olduğu gibi bu yıl da yüzde 63,6 ile sağlık sigortası alıyor. Performans primi, şirket aracı, esnek yan haklar çalışanlara sunulmaya devam edecektir. Örneğin, toplam ücretlendirme paketinin önemli bir başlığı olan ikramiye ve prim uygulamaları incelendiğinde, anket katılımcıların %26,4’ü “2022 yılında ücret tamamlayıcılarda herhangi bir değişiklik olmayacak”; %37,7’si “2022 yılında ücret tamamlayıcılarında artış bütçelendi” yanıtını; %1,9’u “2022 yılında ücret tamamlayıcılarında azalma bütçelendi” yanıtını verirken, %34’ü “Şirketimizde böyle bir uygulama yok” yanıtını verdi.

Özel sektör, asgari ücret artış oranı beklentisini ortaya koydu

5 sektörde gruplanan, 14 sektör ve 100 den fazla şirketin katılımı ile yapılan anket sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların %65,5’i asgari ücret artış oranı %20-30, %16, 4 ‘ü ise %30-40 bandında beklediklerini ortaya koydu.

Çalışanların “değerli olduğunu hissetmesi” kritik konular arasında yer alıyor

Çalışanların kaygıları ve beklentileri dikkate alındığında, ücret yönetimi ve yan haklar çok daha stratejik bir boyut kazanıyor. Şirketlerin çalışan bağlılığını etkilemeden, ancak maliyetlerini en doğru şekilde yönetecekleri stratejiler geliştirme eğilimlerinin önemi, gittikçe artıyor. Kurumlar maliyet yönetimlerini İK süreçlerini dijitalleştirerek yönetmeye çalışırken, çalışan bağlılığı için de farklı yan haklar belirlemeye başladı bile.

**O.H.D. Danışmanlık & İletişim Kurucusu Özlem Helvacı, şunları söyledi:

“Dönemin şartlarına bakıldığında anket sonuçlarına sadece, “ücret artışı ve bütçe yönetimi” olarak bakılmaması gerekiyor. Ücret artışı ve yan hakların yanı sıra, çalışan bağlılığının nasıl destekleneceğinin öneminin de anlaşılması bu dönemde daha kritik. Şirketlerin özellikle operasyona yönelik süreçlerini hızla dijitalleştirmesi gerekiyor. Özellikle, İK süreçlerindeki dijitalleşme, İK’cıların çalışan bağlılığı konusunda daha yoğunlaşmalarını sağlayacaktır.” dedi.

**Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları kaydetti:

“Pandemi sürecinde, temasın azalması ve uzaktan çalışmanın artmasıyla, dijitalleşme iş hayatımızın bir parçası olmaya başladı. KolayPeyk ile yasal mevzuatlara uygun bir iletişim kanalı oluşturduk. KolayPeyk platformu, barındırdığı özellikler bakımından, kısa zamanda insan kaynakları departmanlarının vazgeçilmez bir ürünü olmakla beraber; eşitlik, güvende çalışmak ve tasarruf sağladı. Bu tasarruf sayesinde, şirketlerin İK maliyetleri neredeyse 3/1 oranda azaldığını söyleyebilirim. KolayPeyk sistemi, şirket içindeki tüm resmi evrak alışverişinin dijital olarak yapılmasını sağlıyor.” dedi.

**İstinye Üniversitesi İSBF – İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mine Afacan Fındıklı, şunları anlattı:

“Ücret artışı, standartlarımızı arttırmak konusunda ekonomik anlamda önemlidir. Ancak, bireye değerli olduğunu hissettiren şirket tarafından sağlanan yan haklardır. Elbette değerli hissettirmek için, yan hakları herkes için aynı şekilde kurgulanmış yan haklar olarak düşünmemek gerekebilir. Kısaca, çalışana değerli olduğunu hissettiren, kendisine ve ailesinin düşünülerek planlanmış olduğunu gördüğü empati içeren işler ve yan haklar kıymetlidir.’’ dedi.

Son Güncelleme: 22.11.2021 13:46
Anahtar Kelimeler:
2022 Maaş Zammı Ortalaması Anketi Sonuçları Açıklandı
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