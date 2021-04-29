"2021 enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükselttik"

ANKARA - TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Enflasyon Raporu 2021-II' çevrim içi bilgilendirme toplantısında sunum yaptı. Kavcıoğlu, salgının belli hizmet sektörlerinde istihdamı sınırlayıcı etkisine karşılık, sanayi firmalarının yatırımında olumlu sinyaller aldıklarını belirtti. Kavcıoğlu, "Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında toparlanmaya başlayan yatırım talebi, yılın ilk çeyreğinde güç kazanmıştır. Bu dönemde, yatırım amaçlı kredi talebinin arttığı ve büyük firmalarda daha belirgin olmak üzere yatırım eğiliminin güçlendiği görülmektedir" dedi.



'OLUMLU GÖRÜNÜM KORUNUYOR'



Önemli ihracat pazarlarında belirgin bir iyileşme öngörüldüğünü kaydeden Kavcıoğlu, "Bu çerçevede, Türkiye’nin dış talebini resmeden ihracat ağırlıklı küresel büyümeye dair Ocak Enflasyon Raporu’nda çizilen olumlu görünüm korunmaktadır. Emtia fiyatlarının bulunduğu yüksek seviyeler ve gelişmiş ülkelerde büyümeye ilişkin beklentilerde gözlenen iyileşme küresel enflasyon görünümü üzerinde etkili olmaktadır. Yükselen küresel enflasyon beklentileri, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere, uzun vadeli tahvil getirilerinde yükselişe ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açmaktadır. Bu durum gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmakta ve makro dengeleri daha fazla kırılganlık içeren ülkeler bu şoklardan daha olumsuz etkilenmektedir. Düşük faiz ortamının uzun bir süre devam edeceğine dair güçlü sözlü yönlendirmelere rağmen, maliyet ve talep yönlü küresel enflasyon baskılarının küresel finansal piyasalarda yol açtığı dalgalanmaları yakından takip ediyoruz. Bu görünüm altında, küresel finansal piyasalarda veri duyarlılığının ve buna bağlı oynaklıkların devam edeceği, dolayısıyla para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı bir döneme girdiğimizi değerlendiriyoruz" diye konuştu.



'2021 ENFLASYON TAHMİNİ 12,2'



"Temel varsayımlarımız ve kısa vadeli öngörülerimiz çerçevesinde, politika faizinin güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği bir görünüm altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz" diyen Kavcıoğlu, şunları söyledi:



"Bu çerçevede, enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 7,5’e ve 2023 yıl sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Böylece, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini 2,8 puanlık güncellemeyle yüzde 9,4’ten yüzde 12,2’ye yükselttik. Bir önceki rapor dönemine göre Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarına bağlı güncelleme enflasyon tahminini 1,8 puan artırırken; gıda fiyatlarında öngörülen yüksek seyir enflasyon tahminini 0,4 puan yukarı itti. Diğer yandan, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar, büyük ölçüde haberleşme hizmetleri özel iletişim vergisi artışı ve Ocak ayında yapılan tütün ürünlerindeki vergi ayarlamasının yansımalarıyla, tahmini 0,1 puan yukarı çekti. Ayrıca, toplam talep koşullarının öngörülenden güçlü seyri nedeniyle çıktı açığı patikasında yapılan yukarı yönlü güncelleme yıl sonu tahminine 0,4 puan artırıcı yönde katkıda bulundu. Son olarak, enflasyon ana eğiliminde bir önceki rapor dönemine göre gözlenen artış 2021 yıl sonu enflasyon tahminini 0,1 puan yükseltti. 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7’den yüzde 7,5’e güncelledik. 2021 yıl sonu tahminindeki güncelleme, geçmişe endeksleme davranışına ve ana eğilime etkilerine bağlı olarak 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 0,3 puan yukarı çekmektedir. Ayrıca, Türk lirası cinsi ithalat fiyatları tahmini 0,3 puan yukarı çekerken, gıda enflasyonu varsayımındaki güncelleme ise tahmini 0,1 puan yükseltmiştir. Buna karşılık, çıktı açığındaki güncelleme ise tahmine 0,2 puan azaltıcı yönde katkıda bulunmaktadır."



'TÜM ARAÇLARI KARARLILIKLA KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Enflasyon beklentilerinde ve enflasyon eğiliminde kalıcı düşüşe işaret eden göstergeler oluşana kadar sıkı parasal duruşun büyük bir kararlılık ve sabırla sürdürüleceğini vurgulayan Kavcıoğlu, "Buradan hareketle, önümüzdeki dönemde de fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Para politikası kararlarımızı şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almayı sürdüreceğiz. Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir. Bu doğrultuda politika duruşu, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edilecektir" ifadesini kullandı.



'REZERV BİRİKİMİNE DEVAM EDECEĞİZ'



Kavcıoğlu, rezervlerle ilgili konunun çok konuşulduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Şunu belirtmek isterim ki, finansal istikrara katkı sağlamak ve para politikası aktarım mekanizmasını güçlendirmek adına rezervlerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu biliyoruz ve bu anlamda da rezervleri hem çeşitlendirecek hem de güçlendirecek çalışmalar yapıyoruz. Belirlenen ve çizilen çerçeveye bağlı kalmaya devam edeceğiz. Rezerv biriktirme kapsamında reeskont kredileri ile rezerv birikimine devam edeceğiz. Televizyonlarda bazı yorumlarda dikkatimi çekiyor. Reeskont kredileriyle rezerv birikimlerimizin geçmiş yıllara göre azaldığı ifade ediliyor. Böyle bir azalma yok. Yine 21 milyar dolar civarında bu yıl da rezervlerimiz oluşacaktır. Yani bu azalma ifadesini nereden buluyorlar ona da şaşırdığını ifade edeyim."



KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ



Kavcıoğlu, kripto para birimleriyle ödeme yapılmasının yasaklanmasına ilişkin bir soru üzerine, kripto varlıklara yönelik herhangi bir denetim ve gözetim merkezi olmadığını, merkezi muhatap bulunamadığını ve yüksek fiyat oynaklığı gibi sebeplerle yaşanabilecek sorunların ödeme alanlarına duyulan güvene zarar verme potansiyeli olduğunu belirtti. Kavcıoğlu, "Getirdiğimiz düzenleme ile kripto varlık ekosistemine getirdiğimiz bir yasak söz konusu değil. Bizim getirdiğimiz düzenleme, muhtemel sorunların önüne geçmek içindir" dedi.