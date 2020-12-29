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“2020’de Türk halkı, e-ticarete yöneldi”

Pandemi sürecinde birçok kişi ve kurum işlerini dijital ortama taşıdı. 2020’de e-ticaret yapmayı düşünmeyen firmaların kovid-19 salgını nedeni ile geçiş yapmak zorunda kaldığını belirten Survivor Dijital Medya Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, “İnsanlar bir ürünü çevrimiçi olarak araştırabilir ve ardından mağazadan satın alabilir veya çevrimiçi olarak ürün satın alıp mağazadan teslim alabilir. Müşteriler ne kadar çok kanal kullanırsa, ortalama sipariş değerinin artma olasılığı o kadar olacaktır” dedi.

29 Aralık 2020 Salı 09:47
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“2020’de Türk halkı, e-ticarete yöneldi”

İSTANBUL (DHA) – Tüm dünyayı etkisi altına alan kovid-19 pandemisi birçok kişiyi ve kurumu, işlerini dijital ortama taşımak zorunda bıraktı. 2020’de Türkiye’de Google’dan yapılan aramalar arasında yükseliş gösteren ‘e-ticaret nasıl yapılır’ aramasının Türk halkının e-ticarete yöneldiğini gösterdiğini söyleyen Reyhan Açıkelli, “2020’de e-ticaret yapmayı düşünmeyen firmalar da kovid-19 salgını nedeni ile geçiş yapmak zorunda kaldı” diyerek firmaların 2021 yılında dikkat etmesi gereken faktörleri anlattı.

“E-TİCARET BÜYÜYECEK”

E-ticaretin büyüyeceğini belirten Açıkelli, “2003 SARS salgını sırasında Çin, geleneksel satışlarda ciddi sınırlamalarla karşılaşmıştı. Bu Çin’i dijitalleşme sürecine zorladı ve bu dönemde Çinli Alibaba yüzde 50 büyüdü. O zamandan beri de Çin’de e-ticaret büyümeye devam etti. Ülkemizde de kovid-19 salgını geleneksel mağaza satışlarını çok daha zorlaştırdı bu da e-ticaret genişlemesinin daha da hızlı ilerlemesini sağlayacaktır” dedi.

Fiziksel ve dijital ortam arasındaki çizgiler bulanıklaştıkça, müşterilerin satın alma yolunda birden çok kanalın daha fazla yer almaya başladığına dikkat çeken Açıkelli, “Günümüzde bu alışveriş yolculukları sırasında birden çok kanal kullanan müşterilerin oranı yüzde 73’tür. Çok kanallı alışverişin işlediği birçok yol var. Örneğin, insanlar bir ürünü çevrimiçi olarak araştırabilir ve ardından mağazadan satın alabilir veya çevrimiçi olarak ürün satın alıp mağazadan teslim alabilir. Müşteriler ne kadar çok kanal kullanırsa, ortalama sipariş değerinin artma olasılığı o kadar olacaktır” diye konuştu.

SOSYAL ALIŞ VERİŞ ARTIYOR

Sosyal alışverişin önemine vurgu yapan Açıkelli, “Günümüzde Facebook, Instagram veya diğer sosyal platformlarda reklam vermekten çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Sosyal mecralarda satış özelliklerinin artmasıyla birçok dinamik değişti.  TikTok, Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook ve YouTube, ‘satın al^’ butonlarını devreye aldı. Örneğin Instagram, işletmelerin gönderilerinde ürün etiketlerini ve hikayelerde ürün etiketlerini etkinleştirmesine olanak tanıyan 'alışveriş yapılabilir gönderi' özelliğini başlattı. Bu e-ticaret trendi, alışveriş yapanların sosyal medyada alışveriş yapmaları için harcadıkları zamanı ve çabayı azaltıyor” diyerek sosyal medya platformlarının kullanıcılar için daha verimli alışveriş sağladığını belirtti.

E-TİCARETTE YAPAY ZEKA ÖNEMLİ

Yapay zekanın her geçen sene önemini artırdığını ve bu konuda önemli gelişmelerin e-ticarette de kolaylıklar sağladığını belirten Açıkelli, “2021’de Chatbot'lar, e-posta pazarlaması, Influencer marketing, benzer kitleler, yeniden pazarlama ve sosyal medya, e-ticaretin en iyi arkadaşları olmaya devam edecek. Gelişmiş büyük veri analizi, kişiselleştirilmiş deneyimler ve optimize edilmiş reklam maliyetleri ile daha etkili hale gelecekler” dedi.

MOBİL ALIŞVERİŞ ARTIYOR

2018'in sonunda e-ticaret trafiğinin yüzde 70'i mobilden yapıldığın dikkat çeken Açıkelli, “E-ticarette mobil kullanımın giderek artan bu yaygınlığı, alışveriş yapanların işlemlerini bir masaüstünden geçmek zorunda kalmadan gerçekleştirme arzusundan kaynaklanmaktadır. Bu alışveriş rahatlığını parmaklarının ucunda istiyorlar. Alışveriş yapanlar artık mobil cihazları ile istedikleri zaman ve yerde ürünlere göz atabilir, ürün araştırabilir ve satın alabilir” diyerek e-ticarete giriş yapanların, mobil uygulamasını bir an önce başlatması gerektiğini söyledi.

Tüketicilerin yüzde 54'ü alışveriş yapmak için bir uygulama kullandığına vurgu yapan Açıkelli, sözlerine şöyle devam etti:

“Potansiyel gelirin peşine düşmek için muazzam bir fırsat var. Tanıtmak ve yeniden etkileşim kurmak için push bildirimlerini kullanın. Mobil ile müşterilerinize özel promosyonlar veya özel indirimler gibi ‘push’ bildirimleri gönderebilirsiniz. Anlık bildirimler, aktif olmayan müşterilerinizle yeniden etkileşim kurmak için de yararlıdır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
ETicaretReyhan Açıkelli
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