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2020'de toplam taşıt sayısı 24 milyonu geçti

2020 Aralık sonu itibarıyla trafikteki toplam taşıt sayısı 24 milyon 144 bin 857 olurken, 2020 yılında trafiğe kaydı yeni yapılan taşıt sayısı yüzde 54,8 artarak 1 milyon 38 bin 905 oldu.

28 Ocak 2021 Perşembe 14:07
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2020'de toplam taşıt sayısı 24 milyonu geçti

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, taşıtlar ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılında taşıtlarla alakalı çıkan haber adedi 13 bin 487 olarak görüldü. Otomobillerin medya karnesi incelendiğinde ise 92 bin 984 haberin medyada yansıma bulduğu kaydedildi. Otomobillerin en fazla kaza haberleri ve ikinci el otomobil piyasasında yaşanan gelişmeler ile haber olduğu belirlendi. İkinci el piyasasında yaşanan durgunluk ile ilgili son bir ay içerisinde 4 bin 687 haberin medyada yer aldığı görüldü.

"2020 YILINDA TRAFİĞE KAYDI YENİ YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 54,8 ARTTI"

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Aralık sonu itibarıyla trafikteki toplam taşıt sayısı 24 milyon 144 bin 857 oldu. Sadece 2020 yılında trafiğe kaydı yeni yapılan taşıt sayısı yüzde 54,8 artarak 1 milyon 38 bin 905 olarak saptandı. Ay olarak bakıldığında ise en çok taşıtın alındığı ay Temmuz olarak saptandı. Aralık ayı sonu itibarıyle trafiğe kayıtlı araçların yarısından fazlasının ise otomobil olduğu görülürken, bu araçların yüzde 50’sinin benzinli olduğu kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toplam Taşıt Sayısı
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