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2019 yılında 171,1 milyar dolarlık mal ihracatı yapıldı

Türkiye 2019 yılında 171,1 milyar dolar mal sevkiyatı yaparken, bu miktarın 2015 yılından bu yana yüzde 18,9’luk bir artışı yansıttığı kaydedildi. 2018 yılı ile kıyaslandığında ise 1,9’luk artış olduğu saptandı.

14 Ağustos 2020 Cuma 11:52
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2019 yılında 171,1 milyar dolarlık mal ihracatı yapıldı

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, ihracat ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl ihracat ile alakalı 110 bin 228 haber çıkışı olduğu görüldü. Geçmiş yıllara bakıldığında ise 2018 yılında 135 bin 636, 2017 yılında ise 122 bin 915 olduğu saptandı. Haber adetlerine bakıldığında da her yıl dış sevkiyatın oldukça konuşulduğu gözlendi, dolar kurunda yaşanan hareketliliğin ise en çok konuşulan başlık olduğu tespit edildi.

EN ÇOK İHRACAT AVRUPA’YA

Ajans Press’in, World Top Exports verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’nin 2019 yılında 171,1 milyar dolar mal sevkiyatı yaptığı kaydedildi. Bu miktarın 2015 yılından bu yana yüzde 18,9’luk bir artışı yansıttığı belirlenirken, 2018 yılı ile kıyaslandığında ise 1,9’luk artış olduğu saptandı. Kıta açısından bakıldığında da Türk ihracatının yüzde 56 ile en fazla Avrupa ülkelerine, yüzde 25,9 ile Asya ülkelerine, yüzde 9,3 ile de Afrika’ya yapıldığı görüldü. 2019 yılındaki en yüksek ihraç değerine sahip ürün ise 26,2 milyar dolar ile araçlar olarak kaydedildi. En çok ihraç edilen diğer ürünler ise bilgisayar dahil makineler, demir-çelik, örgü veya tığ işi giysiler, elektrikli makine ve cihazlar, değerli taş ve değerli metaller, petrol dahil mineral yakıtlar ve plastik ürünler oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IhracatTürkiye
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