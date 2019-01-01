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2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2018 yılının THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldığını belirterek, "Bu yıl en önemli hedefimiz ise yeni evimiz İstanbul Havalimanı’na taşınmak. Yükselişimizi artık yeni evimizde sürdüreceğiz. THY’nin önü artık çok daha açık" dedi.

2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2018 yılının THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldığını belirterek, "Bu yıl en önemli hedefimiz ise yeni evimiz İstanbul Havalimanı’na taşınmak. Yükselişimizi artık yeni evimizde sürdüreceğiz. THY’nin önü artık çok daha açık" dedi.

01 Ocak 2019 Salı 18:29
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2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirket çalışanlarına sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile seslendi. Türk Hava Yolları tarihine 2018 yılının altın bir yıl olarak yazıldığını dile getiren Ekşi, "Rekorlar kırdığımız bir seneyi daha geride bıraktık. Bu başarı, bu gurur hepimizin. 2019 yılı, bizi daha büyük başarılar için beklemekte. Daha yapacak çok işimiz var. Her yeni yıl hedeflerimizi daha da yükseklerden seçiyoruz. Bu yıl en önemli hedefimiz ise yeni evimiz İstanbul Havalimanı’na taşınmak. Yükselişimizi artık yeni evimizde sürdüreceğiz. Türk sivil havacılığının gelişimi için hep birlikte çok çalışmalıyız. THY’nin önü artık çok daha açık" dedi.

"2018 YILINDA 1000 PİLOT AİLEMİZE KATILDI"

İstanbul Havalimanı’nda uçuşları daha da artırdıklarını ifade eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Büyük Göç öncesi yeni evimizin bizlere sunmuş olduğu her alanı tekrar tekrar test ediyoruz. Hazır olmalıyız. Çalışma alanınızla ilgili önerileriniz var ise üst amirlerinizle paylaşın. Eksik olduğunu düşündüğünüz noktaları geliştirecek öneriler getirin. Misafirlerimizi, tüm seferlerimizle birlikte yeni evimizde ağırlayacağımız güne tam anlamıyla hazır olmalıyız. 2018 yılında yaklaşık 1000’i pilot olmak üzere ailemize toplam 3875 arkadaşımız katıldı. Sürdürülebilir bir büyüme için ihtiyacımız olan insan kaynağımızı sürekli güçlendirmeye devam edeceğiz. THY büyüyor. Kârlılığımız tarihimizdeki en yüksek noktaya erişti. Yolcu doluluk oranlarımız neredeyse her ay yeni bir rekor kırdı. Taşıdığımız yolcu sayısında da rekorlar kırdık. AnadoluJet ve Turkish Cargo markalarımız da yükselişini hız kesmeden sürdürdü. Bu başarılara ailecek çok çalışarak eriştik" diye konuştu. 

"ÇALIŞANLARIN ÖNERİLERİNİN FİNANSAL FAYDASI 204 MİLYON TL'Yİ AŞACAK"

Çalışanlara mesajında 2017 yılında hayata geçirilen Bireysel Öneri Sistemi'nden de söz eden Ekşi şunları söyledi: "İki yıldır sürdürdüğümüz sizlerin fikirleriyle dahil olduğu Bireysel Öneri Sistemi’ne yüklenen toplam öneri sayısı 16 bini geçti. Hayata geçen öneri sayısı ise 340’ın üzerinde. Bu, neredeyse her iki günde bir yapılan iyileştirme demek. Ben daha çok konuda yeni önerilerin hayata geçeceğine inanıyorum. Projelendirilen bu öneriler sayesinde elde ettiğimiz finansal faydanın 204 milyon Türk Lirası’nı aşacağı öngörülüyor. Çok daha iyi sonuçlara hep birlikte ulaşabiliriz. Şirketimizin daha da büyümesine hep beraber katkı sağlayalım. Önerileriyle, Ortaklığımıza destek olan arkadaşlarımızı ödüllendirmeye devam edeceğiz. 2019 yılında özellikle maliyet düşürücü, verimliliğimizi artıran, süreçlerimizi iyileştiren önerilerinizi bekliyoruz. Zira 2019 yılında yeni havalimanımız ve yeni yatırımlarımız ile artan maliyetlerimizi karşılamalıyız. Elinizden gelenin bir fazlasını yapacağınızı biliyorum" 

"2019 YILINDA YENİ REKORLAR KIRACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, çalışanlara mesajında "THY, Türkiye’nin en değerli markası unvanıyla birlikte en çok çalışılmak istenen kurumu olmayı da sürdürecek" dedi ve ekledi: "İş-yaşam kalitenizi arttırmak amacıyla Çalışan Bağlılığı Yürütme Kurulu’nu kurduk. İşe başvurunuzdan emekliliğe kadar olan her süreçte iyileştirmeler yapmayı planlıyoruz. Kıymetli Arkadaşlarım, Milli havayolumuzun daha yüksekten uçması için özveriyle çalışan siz mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim. Bu başarı hepimizin. 2019’da yeni rekorlar kıracağımıza inanıyor, yeni yılın hepimize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum" 

DHA

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THY
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