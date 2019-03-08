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2018 ciro tahmini 29.46 milyar dolar

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) 2018 yılı verilerine göre, toplam 1404 hava aracı bulunan Türkiye'de havacılık sektörü cirosu 29.46 milyar dolar, çalışan sayısı da 205 bin kişi olarak olarak tahmin edildi.

2018 ciro tahmini 29.46 milyar dolar

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) 2018 yılı verilerine göre, toplam 1404 hava aracı bulunan Türkiye'de havacılık sektörü cirosu 29.46 milyar dolar, çalışan sayısı da 205 bin kişi olarak olarak tahmin edildi.

08 Mart 2019 Cuma 11:53
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2018 ciro tahmini 29.46 milyar dolar

İSTANBUL - SHGM verilerine göre, Türkiye'de 515 uçak, 200 hava taksi, 367 genel havacılık, 260 balon ve 62 zirai mücadele hava aracı olmak üzere toplam 1404 hava aracı var.

Sivil havacılık sektöründe, yolcu ve kargo taşımacılığı yapan 11 havayolu şirketi bulunuyor. Havayolu şirketlerinin 2017 yılında 517 olan toplam uçak sayısı, 2018 yılında 515 oldu. Bu uçakların 486’sı yolcu, 29’u ise kargo uçağından oluştu.

Havayolu filosunun toplam koltuk kapasitesi 97 bin 351, kargo uçaklarının toplam yük kapasitesi de, istatistiklerde 2 milyon 194 bin 450 kg olarak yer aldı.

SHGM verilerine göre, iç hatlarda 7 merkezden 56 noktaya, dış hatlarda ise 5 havayolu işletmesi ile 124 ülkede 318 noktaya ulaşılıyor. SHGM'ye göre, toplam yolcu sayısı da son 16 yılda yüzde 510 artarak 210 milyona, uçak trafiği yüzde 281 artarak 2 milyon 17 bin 763’e ulaştı.

Sektörde 2017 yılında ciro 24.31 milyar dolar, personel sayısı ise 196 bin 41 kişi düzeyindeyken, 2018 yılında cironun 29.46 milyar dolar, personel sayısının da 205 bin kişi olduğu tahmin edildi. Kesin ciro sonuçları Mayıs ayında belli olacak.

Türkiye'de uçak sayısı son 16 yılda yüzde 218 arttı. Yıllara göre uçak sayıları şöyle;

2003:162

2004: 202

2005: 240

2006: 259

2007: 250

2008: 270

2009: 297

2010: 349

2011: 346

2012: 370

2013: 385

2014: 422

2015: 489

2016: 540

2017: 517

2018: 515

Havayolu Şirketlerine Göre Uçak Sayıları (SHGM 2018 yıl sonu verilerine göre)

THY A.O: 309

Pegasus Hava Taşımacılık A.Ş: 81

Güneş Ekspres Havacılık A.Ş: 46

Onur Air Taşımacılık A.Ş: 27

Atlasjet Havacılık A.Ş: 16

Turistik Hava Taşımacılık A.Ş: 10

Hürkuş Hava Yolu Taşımacılık ve Ticaret A.Ş: 7

Tailwind Havayolları A.Ş: 5

MNG Hava Yolları ve Taşımacılık A.Ş: 6

ACT Hava Yolları A.Ş: 5

ULS Havayolları Kargo Taşımacılık A.Ş: 3

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
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