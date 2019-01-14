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2 milyon hektar tarım arazisi üretime kazandırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapılacak yeni çalışmalarla daha fazla tarım arazisinin kullanılabilir olacağını söyledi. Pakdemirli, "Tarım arazilerinin kullanıcısı tarafından daha etkin kullanılması, tarım arazilerinin piyasasında arz ve talep dengesinin düzenlenmesi yoluyla yaklaşık olarak ülkemizde bulunan 2 milyon hektar tarım arazisinin üretime kazandırılması sağlanmış olacak" dedi.

2 milyon hektar tarım arazisi üretime kazandırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapılacak yeni çalışmalarla daha fazla tarım arazisinin kullanılabilir olacağını söyledi. Pakdemirli, "Tarım arazilerinin kullanıcısı tarafından daha etkin kullanılması, tarım arazilerinin piyasasında arz ve talep dengesinin düzenlenmesi yoluyla yaklaşık olarak ülkemizde bulunan 2 milyon hektar tarım arazisinin üretime kazandırılması sağlanmış olacak" dedi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:27
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2 milyon hektar tarım arazisi üretime kazandırılacak

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara'da Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığı Kurumsal Altyapı Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, arazilerin miras yolu ile parçalanmasının en büyük sorun olduğunu söyledi. Pakdemirli, 5403 sayılı yasa ile tarım arazilerinin bölünmesinin önüne geçildiğini ve yeni projelerle tarım arazilerinin verimli kullanılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Bugüne kadar 6,1 milyon hektar alanda toplulaştırma yaptıklarını vurgulayan Pakdemirli, "2018 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 500 bin hektar alanda daha toplulaştırma çalışmasını da tamamladık. 2023'e kadar 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışması yapacağız. Ülkemizde üretime daha da önem verdiğimizi belirtmek isterim. Bu bağlamda yurt dışında tarım arazisi kiralamanın dışında atıl durumdaki tarım arazilerimizin yeniden üretime kazandırılması ve arazi bankacılığı gibi modellerin ülkemizde hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar da yürütüyoruz. Söz konusu bu arazilerin üretim yapılabilir hale getirilebilmesiyle ölçek ekonomisine uygun tarım işletmeleri oluşacak, tarım üretimi miktar ve kalite yoluyla daha güvenli hale gelecektir" diye konuştu. 

'EL DEĞİŞTİRME İMKANLARI ORTAYA KONULACAK'

Bakan Pakdemirli, yapılacak yeni çalışmalarla daha fazla tarım arazisinin kullanılabilir olacağını belirterek, "Toprak, 81 milyon vatandaşımızı ilgilendiren, yenilenemeyen bir konudur. Bu çalıştay diğerlerinden farklı ve ağır olacak. Diğer yandan arazi bankacılığı uygulamasıyla arazilerin tarımsal niteliğini korumak amacıyla el değiştirme imkanları da ortaya konulacak. Bununla birlikte tarım arazilerinin mobilitesinin yani alım, satım ve kiralama gibi özellikleri de artırılacaktır. Tarım arazilerinin kullanıcısı tarafından daha etkin kullanılması, tarım arazilerinin piyasasında arz ve talep dengesinin düzenlenmesi yoluyla yaklaşık olarak ülkemizde bulunan 2 milyon hektar tarım arazisinin üretime kazandırılması sağlanmış olacaktır" dedi. 

Çalıştayın önemini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 7 bölgede düzenlenen çalıştayların sonuçlarının da değerlendireceği bu merkez çalıştayı çok önemsediklerini kaydetti. Bakan Pakdemirli, "İlimin ışığı olmayınca topraklar çorak kalıyor. Amacımız, çorak olması değil; hasılatı artırmaktır" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 14.01.2019 16:38
Anahtar Kelimeler:
Bakan PakdemirliTarım Arazisi
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