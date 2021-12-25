Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,891.28
ALTIN
691.04
DOLAR
10.99
STERLİN
14.63
EURO
12.44
21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 
21 Öğretim Görevlisi İstihdam...
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar satılacak
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
40 Müfettiş Yardımcısı alınacak
40 Müfettiş Yardımcısı alınacak
Karabük Belediyesi 8 adet otobüs hattı ihale edecek
Karabük Belediyesi 8 adet...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"2 ay önce 1500 adet etiketin fiyatı 600 liraydı şu an 2 bin lira"

25 Aralık 2021 Cumartesi 12:19
5 Okunma
"2 ay önce 1500 adet etiketin fiyatı 600 liraydı şu an 2 bin lira"

İSTANBUL - Döviz kurundaki artış etikete de yansıdı. Haftalık fiyat artışı esnafın da maliyetini artırdı. Esnaf, sürekli etiket değiştirmek zorunda kalınca matbaalarda yoğunluk arttı. İstanbul Matbaacılar Sitesi'nde kasım ayında bin 500 adet etiketin fiyatı 600 lirayken, aralık ayında 2 bin lira oldu. Esnaf ise etiket maliyetini de gıda ürünlerinin fiyatına yansıttı. Kimi esnaf ise etiket almayı bırakarak fiyatları kendisi yazmaya başladı.

Matbaa çalışanı Furkan Yüksel, hammadde bulamadıklarını belirterek, "2 ay önce 3 lira olan etiket fiyatı şu an 7 lira oldu. Etiket hayatımızın her yerinde olduğu için mecburiyetten talep oluyor. Kağıtların yüzde 70'ini bulamıyoruz. Elinde kağıt olan ise stokluyor. Bu dönemde talep arttı. Özellikle kafe ve restoranlar fiyatlarını değiştirmek için minik minik etiketler yaptırıyorlar. Bir restorana haftada 3 kez etiket yaptığımız oldu. 2 ay önce bin 500 adet etiketin fiyatı 600 lirayken, şu an fiyat 2 bin liraya kadar yükseldi. Etiket fiyatlarına yüzde 80 zam geldi" dedi.

 

"MÜŞTERİLERİMİZE ZAMLARI YANSITIRKEN ZORLANIYORUZ"

Matbaa çalışanı Uğur Ünal da, "Yarım kesme yaptığımız bir tabaka etiketi iki ay önce 4 liradan yapıyorduk, şu an 6 lira oldu. Bunları üreten firmalar için de sıkıntı oldu bizim için de sıkıntı oldu. Düzenli olarak gelen müşterilerimize bu zamları yansıtırken zorlanıyoruz. Hem biz şikayetçiyiz hem onlar şikayetçi" diye konuştu.

 

"ETİKETİ ALIŞ FİYATIMIZ ÜRÜN SATIŞIMIZA DA YANSIYOR"

Matbaacılar Sitesi'ne etiket satın almaya gelen esnaf Sefer Yılmaz, "Önceki aldığımız fiyatlar ile şu an aldığımız fiyatlar arasındaki uçurum bizi de etkiliyor. Bize verilen fiyatlar yerinde dursa biz de aynı etiketler ile devam edeceğiz ama etiketi alış fiyatlarımız değiştiğinden dolayı ürün satış fiyatlarımıza da yansıyor" diye konuştu.

Bakkal  Muhammet Kaya ise, "Maliyeti yüksek olduğu için kağıdı kendimiz kesip kendimiz yazıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Matbaacılar SitesiEtiketDöviz Kuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Fırsatçılar için zaman kaybedilmeden önlem alınmalı"
"Fırsatçılar için zaman kaybedilmeden önlem alınmalı"
Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 lira
Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 lira
Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemimiz Türkali- 7'de sondaja başladı
Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemimiz Türkali- 7'de sondaja başladı
Bakan Pakdemirli: Mutlaka fiyatlarda önemli ölçüde düşüş olacağını düşünüyorum
Bakan Pakdemirli: Mutlaka fiyatlarda önemli ölçüde düşüş olacağını düşünüyorum
Ferrero Fındık’tan aralık ayı tarımsal uygulama önerileri
Ferrero Fındık’tan aralık ayı tarımsal uygulama önerileri
Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi
Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi
Bakan Gül: e-Tebligat ile 2021 yılında 1 milyar TL tasarruf sağlandı
Bakan Gül: e-Tebligat ile 2021 yılında 1 milyar TL tasarruf sağlandı
'Sütün pahalı olmasının tek sebebi aracılar'
'Sütün pahalı olmasının tek sebebi aracılar'
Sutec dijital baskı makineleri ile her baskıda verimlilik, dayanıklılık, kalite  
Sutec dijital baskı makineleri ile her baskıda verimlilik, dayanıklılık, kalite  

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma