18 milyar 501 milyon TL tasarruf sağlandı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 27 bin 714 kilometreye ulaşan bölünmüş yol uzunluğunun ülke ekonomisine zamandan, yakıttan ve iş gücünden tasarruf olarak geri döndüğünü belirterek, "Toplam yıllık tasarruf 18 milyar 501 milyon Türk Lirası" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 27 bin 714 kilometreye ulaşan bölünmüş yol uzunluğundan yıllık 18 milyar 501 milyon TL tasarruf edildiğini ifade ederek, "1 milyar 882 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağlandı. Bunun ekonomiye katkısı 6 milyar 905 milyon Türk lirası. 308.8 milyon saat iş gücünden tasarruf sağlandı. Bunun ekonomimize katkısı ise 11 milyar 596 milyon Türk lirası oldu" ifadelerine yer verdi.



'130 BİN AĞACA EŞ DEĞER KARBONDİOKSİT TASARRUFU SAĞLANDI'



Bölünmüş yol uzunluğunun çevreye olan katkısına da dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "130 bin ağaca eş değer karbondioksit (CO2) tasarrufu sağlandı. Yıllık 3 milyon 877 bin ton daha az CO2 emisyonu salımı oldu. Ülke ekonomisi güçlenirken çevreye olan katkımız da arttı" ifadesini kullandı.