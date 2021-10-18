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1616 ağacın kurtarılması hedefleniyor

Güneş enerjisi tesisiyle yılda 1616 ağacın kurtarılması hedefleniyor

18 Ekim 2021 Pazartesi 12:03
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1616 ağacın kurtarılması hedefleniyor

GEBZE - Siemens Türkiye, Gebze Entegre Üretim Üssü’ne güneş enerjisi tesisi kurdu. Kartal ve Gebze kampüslerinde tükettiği elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan şirket, yeni tesisle sürdürülebilirlik yatırımlarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Fabrikanın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 10’unu karşılayacak olan tesisin, yılda 1616 ağacı kurtararak doğa için pozitif değer yaratması hedefleniyor. Tesis aynı zamanda uygulama geliştirme ve müşteri demo merkezi olarak da kullanılacak.


 

Siemens Türkiye, Gebze Entegre Üretim Üssü’ne güneş enerjisi tesisi kurarak yeni bir yatırımı hayata geçirdi. Tesis, Gebze üretim üssünün yılda 13 milyon 250 bin kwh olan enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak. 1 milyon 350 bin kWh enerji üretimi ile 664 ton karbon salımını engelleyecek olan güneş enerjisi tesisi, yılda 1616 ağacı kurtararak doğa için pozitif değer yaratacak.  Kartal ve Gebze kampüslerinde tükettiği elektriği yüzde 100 oranında yenilenebilir kaynaklardan karşılayan ve alternatif yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışmalarını sürdüren Siemens Türkiye, 2023 yılında karbon nötr olma hedefine giderek daha çok yaklaşıyor.


 

Siemens, bu tesisinde de yine santralin güç dönüştürme süreçlerini Siemens Kaco Inverter’ler ile gerçekleştiriyor. Güneş enerjisi tesisinin performans değerlendirmelerinde ise Siemens DESMAC yazılımı kullanılıyor. Verimliliğin artırılması için yapılacak önleyici bakım ve servisler ile hedeflenen yıllık üretim miktarının üzerinde bir performans kaydedilmesi planlanıyor. Tesis, aynı zamanda uygulama geliştirme ve müşteri demo merkezi olarak kullanılacak.


 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE 3 ODAK BENİMSİYORUZ


 

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, “Siemens Türkiye olarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda çevre, çeşitlilik ve dijitalizasyon olmak üzere üç odağı benimsiyoruz. Yeni sorumlu büyüme stratejimiz ile sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirledik ve dekarbonizasyon bu stratejinin en önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Gebze’deki yeni güneş enerjisi tesisimiz bu vizyonun en güncel ve somut örneği. 2023 karbon nötr olma hedefi kapsamında son beş yılda attığımız adımlarla yüzde 20 enerji tasarrufu elde ettik. Kartal ve Gebze kampüslerimizde ihtiyaç duyduğumuz enerjinin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Gezegenimizin geleceğine destek olan çözümler geliştirmeye ve sürdürülebilirlik odağındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güneş Enerjisi TesisiAğaç
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