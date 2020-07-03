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11 bin 758 üreticiye 38,6 milyon liralık destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Süt İçerik Analiz Desteği' kapsamında 11 bin 758 üreticimize, 385 bin 431 büyükbaş hayvan için 38,6 milyon liralık destek ödemesi bugün saat 18.00'da hesaplarına aktarılacak" dedi.

03 Temmuz 2020 Cuma 14:32
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11 bin 758 üreticiye 38,6 milyon liralık destek ödemesi yapılacak

ANKARA - Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 'Süt İçerik Analiz Desteği' kapsamında 38,6 milyon liralık destek ödemesinin bugün itibarıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. Pakdemirli, "Süt İçerik Analiz Desteği kapsamında 11 bin 758 üreticimize, 385 bin 431 büyükbaş hayvan için 38,6 milyon liralık destek ödemesi bugün saat 18.00'da hesaplarına aktarılacak. Özellikle bu zorlu pandemi döneminde, milletimiz, ülkemiz için özveriyle ve durmadan çalışan bütün üreticilerimize teşekkürlerimi iletirken, devlet olarak onların her daim yanlarında olduğumuzu da bir kez daha söylüyorum. Sizler ürettikçe bizler de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bugün ödediğimiz Süt İçerik Analiz Desteğimiz de bütün üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süt İçerik Analiz DesteğiDestekTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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