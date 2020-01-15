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1 milyar doları geçen ilaç ihracatı sektörde düzenlenen seminer sayısını artırdı

Türkiye’nin ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatının 2018 yılında 1 milyar 195 milyon dolara yükselmesi, ilaç endüstrisine yönelik düzenlenen seminerlerin sayısındaki artışı da beraberinde getirdi.

1 milyar doları geçen ilaç ihracatı sektörde düzenlenen seminer sayısını artırdı

Türkiye’nin ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatının 2018 yılında 1 milyar 195 milyon dolara yükselmesi, ilaç endüstrisine yönelik düzenlenen seminerlerin sayısındaki artışı da beraberinde getirdi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 10:28
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1 milyar doları geçen ilaç ihracatı sektörde düzenlenen seminer sayısını artırdı

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), verilerine göre Türkiye’nin 2009 yılında ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 474 milyon dolar iken sektör artık 2018 verilerine göre 1 milyar 195 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Türkiye’nin ilaç endüstrisindeki büyümesinin nedenlerini ise Sağlık Bakanlığı şöyle sıralıyor; “Türkiye’nin üretim kapasitesinin artması ve ARGE yatırımları, kısa adı PIC/s olan Uluslararası İlaç Denetim Birliği üyeliğine Türkiye’nin kabul edilmesi.”

“PIC/s ÜYELİĞİ, TÜRKİYE’NİN İLAÇ KALİTESİ VE GÜVENLİĞİNİN TESCİLİ OLDU”

Özellikle Türkiye'nin 1 Ocak 2018'de PIC/s üyeliğine kabul edilmesinin Türkiye'de üretilen ilaçların kalitesi ve güvenliğinin dünya genelinde tescili anlamına geldiği ifade ediliyor. İlaç endüstrisi için filtre üreten Sartorius adlı şirketin yetkilileri, ihracat yapmayı kolaylaştıran üyeliğin, ilaç üreticilerine birçok zorunluluğu da beraberinde getirdiğine ve bu üyelik ile birlikte önemli hale gelen konulardan birinin de filtre validasyonu olduğuna vurgu yapıyor. Doğru filtre seçimi ve filtre validasyonu seminerleri de arttı. Geçtiğimiz hafta da Ankara’da Movenpick Otel’de bu konuda bir seminer daha yapıldı.  Membran filtrenin mucidi olduklarını belirten Sartorius firmasının Türkiye Temsilcisi Sartonet A.Ş son iki yılda İstanbul ve Ankara’da 9 ayrı seminer düzenlediklerini duyurdu.

“İLAÇ ÜRETİMİNDE DOĞRU FİLTRENİN SEÇİMİ OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR KONU”

Sartonet Genel Müdürü Ömer Erdem, sıvı ilaç üretimi sektörünün filtre kullanımı konusunda bilinçli olmasına rağmen; ilaç-filtre uyumluluğu konusuyla PIC/s üyeliği ile tanıştığına, böylece ilaç üreticilerinin üzerine hangi filtrenin hangi ürün ile uyumlu olduğu konusunun araştırılması sorumluluğunun yüklenmiş olmasına dikkat çekti. Firmalarının 38 yıllık bilgi birikimini ilaç sektörüyle paylaşmaya devam ettiğini dile getiren Erdem, “Bu seminerlerimize ilaç üreticileri çok büyük ilgi duyuyor zira başvuracakları kaynak çok az, bu konuda bizden daha bilgili tecrübeli başka kurum da yok. Bakın onlara söylediğimizi size de söyleyeyim: Biz bu ülkeye katkı sağlayabilmek için bildiklerimizin de vergisini ödememiz g

Anahtar Kelimeler:
IhracatSeminerIlaç Ve EczacılıkTürkiye
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